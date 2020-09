Kümnevõistluse tulevased 8000 punkti püüdjad on nädalavahetusel Tartus

Maicel Uibo, Johannes Erm, Janek Õiglane, Karl Robert Saluri, Risto Lillemets, Taavi Tšernjavski ja Kristjan Rosenberg on tegevkümnevõistlejad, kes on saanud ristsed TV 10 Olümpiastarti sarjast. Mõned neist jõudsid juba koolipoisina mitmevõistluses pjedestaalile, teised kogusid oskusi kaugemate kohtadega.

"Mul on meeles see, kuidas igal etapil nägin, et teistel läks alati paremini. Ma mõtlesin, et millal minul see aeg tuleb, kus mul hakkab hästi minema. Kodus vanemate julgustusel tuli see tuhin alati tagasi. Vanemad on põhjus, miks ma ikka sporti teen, sest neil oli alati super hea meel, kui olin ka 20 parema seas. See oli fantastiline toetus koduste poolt! Tahtsin ise ka võita neid tähekesi, šokolaade ja auhindu. See tahe oli minus olemas ja viis edasi," rääkis oma kogemusest tänavune kümnevõistluse Eesti meister ja 8133 punkti mees Risto Lillemets. Kuressaare Gümnaasiumi õpilasena sai ta 2011. aasta TV 10 finaalis vanemate poiste üheksavõistluses 15. koha. Võitis siis Martin Grištsuk, kellest kasvas Eesti käsipallikoondise mängija ja kes hetkel teenib leiba Tšehhi meistriliigas.

Lillemetsa treeningpartner Taavi Tšernjavski võitis 2007. aastal nooremas ja 2009. aastal vanemas vanusegrupis TV 10 finaalis üheksavõistluses teise koha.

"Edu tõid Loksa kooli ja Aarne Idavainu treeningud. Seltsis oli meil seal Loksal hea trenni teha. Isegi kui vahendid polnud kõige paremad, siis emotsioon oli kogu aeg üleval ja võistlema läksime naeratus näol. Pärast finaali, kui jälle teise koha sain, lohutasid isa ja treener, et suuremad võidud on alles ees. Paljud pidasid mind siis heitjaks, sest olin nendel aladel parim," ütles tänavu 8086 punkti meheks sirgunud Tšernjavski oma starte TV 10 Olümpiastarti sarjas meenutades.

Koos Lillemetsa ja Tšernjavskiga harjutav 8033 punkti mees Kristjan Rosenberg võitis noortesarjas 2006. aastal nooremas vanusegrupis üheksavõistluse ja oli 2008. aastal vanemas vanusegrupis finaalis kaheksas. Ka nende treener Art Arvisto sai mitmevõistluse kogemused kätte koolipoisina TV 10 Olümpiastarti sarjast. Ta teenis 1984. aastal Rakveres toimunud finaalis vanemate poiste üheksavõistluses teise koha.

Kahel viimasel MM-il kuue hulka tulnud Janek Õiglane oli noortesarja finaalis 2006. aastal just Rosenbergi järel teine. Õiglane esindas Vändra Gümnaasiumi, kellega sai ka koolitiimide arvestuses teise koha ja kirjeldas hiljem tollaseid emotsioone nii: "Meie kooli jaoks oli see suur saavutus. Kui kooli tagasi jõudsime, siis kõik õpilased vaatasid meile alt üles. Olime seal kõvad tegijad."

Rio olümpiakogemusega Karl Robert Saluri sai 2007. aastal Kärdlas toimunud TV 10 sarja finaalis seitsmenda koha.

Mullu noorsoo EM-l hõbeda võitnud ja oma margi 8445 punkti peale viinud Johannes Erm osales TV 10 Olümpiastarti sarja maakondlikel võistlustel, sest käis üheksa aastat jalgpalli treeningutel ja alles siis pühendus kergejõustikule. "Pärast TV 10 olümpiastarti tuli mul kasvuhoog. Kuna lihased ei jõudnud pikkusele järele, siis alles nüüd on tulnud jõud peale ja seda on näha ka tulemustes," ütles Erm peale esimest tiitlivõistluse medalivõitu.

Doha MM-hõbe Maicel Uibo sai noortesarjas teise koha, seejuures Rasmus Mägi järel, kaugushüppes ja mahtus esiviisikusse veel kõrgushüppes, kuid mitmevõistlejaks sirgus alles hiljem. Põlva koolipoisina sarjas tehtud stardid võttis ta hiljem kokku nii: "Olin teistest alati natukene nõrgem ja väiksem, aga kokkuvõttes oli päris normaalne, sest sai normaalsed kohad saadud ja tulemused tehtud."

Karjääri lõpetanud 8000 punkti meestest said noortesarjas karastuse Mikk Pahapill ja Andres Raja. Kristjan Rahnu võitis 1991. aastal nooremate poiste üheksavõistluse ja Andrei Nazarov sai 1977. aasta finaalis teise koha ning kõige rohkem, koguni neljal korral võitis TV 10 Olümpiastarti sarjas üheksavõistluse Valter Külvet, kelle endised treeningkaaslased kingivad juba aastaid finaali parimale kahe kilose uue ketta.

19. septembril algab Tartus sarja 49. hooaja mitmevõistluse finaal (poistele on kavas üheksavõistlus ja tüdrukutele kaheksavõistlus ning kuuevõistlus). Suure finaaliga toimub ka aktiivne olümpiapäev, mille patrooniks on maailmameister Kelly Sildaru.

Laupäeval kell 9.30 algab Tamme staadionil olümpiapäeva lastevõistlus, kell 10.00 avatakse erinevate spordialade telgid, kell 11.00 toimub pidulik avamine ja kell 13.00 alustavad tulevikutähed mitmevõistlusega.