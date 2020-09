TV 10 Olümpiastarti sarjas liidrikohta hoidvas Tamme Koolis on kergejõustik au sees

Muusika- ja looduskallakuga Tartu Tamme Koolis on ka tugevad sporditraditsioonid ja hea põhja laovad sajad õpilased lihtsal viisil - liikudes kooli ja koju rattaga. "See on Tammelinna normaalsus," ütleb direktor Vallo Reimaa, kes juhib kooli 13. aastat ja selle ajaga on kooli rattaparkla jõudsalt kasvanud.

"Me oleme nüüd järjest kasvatanud võimalusi juurde ja ka praegusel hetkel, kus on neid hoidmiskohti kolm korda rohkem, siis ikka ei piisa. See tähendab, et rattastumine toimub ja Tartu areng on küll väga õiges suunas liikunud."

Tamme Koolis õpib pea 900 õpilast ja kui koolimajast viskekaugusel asuva Tamme staadioni tingimused pakuvad õpilastele väljas harjutamiseks uhkeid võimalusi, siis vihma ja külmaga tuleb joosta kitsukeses võimlas. Sellele vaatamata ollakse erinevatel spordialadel väga edukad ja eelkõige just võistkonnaaladel.

"Sellised võistkondlikud asjad, kus on vaja üksteisega arvestada ja tiimitööd arendada, need sobivad lastele ja mulle tundub, et see aitab ka õppetööle kaasa, sest ühiskond on ikka kooselu teistega, arvestamine ja iseenda rolli mõistmine meeskonnas," usub Reimaa.

Tamme Kooli võistkond on viimasel kolmel aastal olnud TV 10 Olümpiastarti sarjas järjepidevalt pildis ja see on kergejõustiku populaarsust koolis kõvasti tõstnud.

"Kergejõustik on tõusmas või tegelikult juba tõusnud poppide alade hulka, mida teha on äge ja kus tahetakse trennides käia. Trennis käijate arv on väga järsult nende aastatega tõusnud."

Laupäeval alustab Tamme Kooli tiim liidrina just kodustaadionil toimuvat sarja finaali, mille raames toimub ka värvikas olümpiapäev, kuhu ootame koolinoori erinevaid spordialasid proovima.

Suurte koolitiimide kaheksa paremat enne finaali:

1. Tartu Tamme Kool 23 687 punkti

2. Rakvere Reaalgümnaasium 23 178

3. Luunja Keskkool 21 253

4. Kuresaare Gümnaasium 20 788

5. Tallinna 21. Kool 20 710

6. Valga Põhikool 20 225

7. Saue Gümnaasium 19 902

8. Vanalinna Hariduskollegium 19 813