Kelly Sildaru: riskida ei olnud mõtet, terve hooaeg on alles ees

"Rada oli juba üsna sooniliseks sõidetud ja Kelly suusk jäi sinna kinni. Ta kukkus üsna halvasti. Näoga vastu maad ning tegi põlvele liiga," ütles Sildaru treener Mihkel Ustav Delfile.

"Kukkumine käis väga kiiresti. Kukkusin näoli maha. Suusad lendasid mõlemad jalast ja kepid käest," kirjeldas Sildaru juhtunut.

Sildaru tunnistas, et loobumise otsus oli tema jaoks lõpuks ikkagi raske. "Ikka on raske vaadata teisi sõitmas. Aga riskida ei olnud mõtet, kuna terve hooaeg on alles ees," lisas Sildaru.