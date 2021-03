Stina Nilsson teeb laskesuusatajana MK-debüüdi

Laskesuusatamise MK-sari lõppeb sel nädalal Rootsis Östersundis ja rootslased otsustasid anda võimaluse ka Nilssonile. "Stina on viimastel IBU karikaetappidel näidanud head sõiduvormi ja meie meelest on tema arenguks oluline, et ta saab võimaluse nii treenida kui võistelda maailma parimatega," kommenteeris Rootsi koondise peatreener Johannes Lukas.

27-aastane Nilsson tegi IBU karikasarjas debüüdi jaanuaris, seni on tema parim koht kaheksas, mille ta sõitis välja Brezno-Osrblie etapi jälitussõidus, olles alustanud 22. kohalt.

Lisaks Nilssonile kuuluvad nädalavahetusel Östersundis Rootsi koondisesse naistest õed Hanna ja Elvira Öberg, Mona Brorsson, Linn Persson ja Anna Magnusson ning meestest Sebastian Samuelsson, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Peppe Femling ja Gabriel Stegmayr.

MK-sarja hooaja viimasel etapil Östersundis on reedel kavas sprindis, laupäeval jälitussõidud ning pühapäeval ühisstardist sõidud. Kõiki võistlusi näeb otsepildis ERR-i kanalite vahendusel.

Hooaeg pidi traditsiooniliselt lõppema Norras Holmenkollenis, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu ei lubata Oslos rahvusvahelisi võistlusi korraldada ja seetõttu koliti finaaletapp Östersundi.