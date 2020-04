Treenereid rõõmustanud Stina Nilsson pääses Rootsi rahvuskoondisesse

Rootsi laskesuusaliidu teatel loodi koondise juurde kaks lisakohta arenemisvõimelistele sportlastele ja ühe neist teenis Nilsson. Peatreener Johannes Lukase sõnul keskendutakse mõistagi rootslanna laskmisoskuse parandamisele.

Treener Jean-Marc Chabloz on Nilssoni senise arenguga väga rahul. "Me oleme teinud kolm nädalat tööd ja ta tabab kõrge pulsi juures juba 80 protsenti laskudest," kiitis šveitslane väljaandele Aftonbladet. "Laskmiseks kuluv aeg on endiselt üsna pikk, aga potentsiaal on märkimisväärne."

Lõppenud talve veel suusasprinterina mööda saatnud 26-aastane Nilsson on oma "eelmises elus" kroonitud PyeongChangi olümpiavõitjaks ja Seefeldi MM-il kahekordseks maailmameistriks. Eelmisel aastal tuli ta sprindiarvestuses ka MK-sarja üldvõitjaks.