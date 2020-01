Tartu maratoni teleülekanne jääb ära

Tartu maratoni teleülekannet rahastavad juba aastaid kahasse maratoni korraldajad ja rahvusringhääling. Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk ütleb, et tänavu jääb teleülekanne ära.

"Kahjuks Tartu maratoni enda rahaline seis on selline, et me ei saa võimaldada sellel aastal sellist luksust, et me teleülekande kinni maksame."

Siiski ei tähenda teleülekande ära jäämine kohe ka maratoni ära jäämist. Selle kohta tehakse otsus kõige varem nädal enne 16. veebruariks plaanitud maratoni.

"Me teleülekande pigem jätamegi ära selle pärast, et maraton saaks toimuda. Et me seda raha, mida sellel aastal on vähem kui varasematel aastatel oluliselt, kulutaksime ikkagi õigel otstarbel ehk Tartu maratoni korraldamiseks, kui ilmaolud seda vähegi võimaldavad. Täna ei ole me ühtegi püssi põõsasse visanud. Pigem oleme neid püsse rohkem ära laadinud erinevate strateegiate jaoks. Ja töötame kolme erineva versiooniga suisa."

Juhul, kui looduslikku lund on piisavalt, sõidetakse maraton traditsioonilisel 63-kilomeetrisel rajal. Kui looduslikku lund on vähem, sõidetakse maraton küll originaalrajal, kuid lühendatud kujul. Ja kui lund üldse ei ole, proovivad korraldajad piisavalt kunstlund toota, et suusapidu Tehvandi ümbruses maha pidada.

Ligi poole maratoni tuludest toovad võistlusele registreerinud osalejad. Eelmisel aastal registreeris end maratoni põhipäevale pea 5000 spordisõpra. Tänavu on end osalejaks märkinud pisut alla 3000 inimese.

"Ma arvan, et kogu see jaanuarikuu tõenäoliselt on neid lisandujaid väga-väga üksikuid. Meie oleme peatanud täna igasuguse reklaamitegevuse, mis kutsub inimesi Tartu maratoni osalejapiletit hetkeseisuga ostma. Need otsused peab igaüks ise langetama."

Kui maraton siiski ära jääb, saab poolt osalustasust kasutada mõnel muul Tartu maratoni üritusel. Eraisikud saavad pool raha ka tagasi küsida. Ülejäänud pool jääb ürituse korraldajatele, sest kulud on maratonil ka siis, kui sõit lõpuks ära jäetakse. Tänavu peab Indrek Kelk aru tarbijakaitseameti ja keskkonnaametiga, et pakkuda inimestele veel üht varianti.

"Nüüd on meil plaan alternatiivseks tegevuseks vabas õhus liikumise näol, mis ametlikult kannaks nime 47. Tartu Maraton. Kui oleme saanud rohelise tule, siis esimesel võimalusel räägime ka avalikkusele sellest."