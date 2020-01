Kelk Tartu maratoni täismahus läbiviimisest: olen realist, see on võimalik

Hommikul Tartu Raekoja platsile kogunenud maratoniveteranid meenutasid, et 1960. aasta 16. jaanuari hommikul, kui Emajõe jäält anti start esimesele Tartu maratonile, oli väljas karge külm. 60 aastat hiljem tuleb aga tõdeda, et mingit garantiid maratoni toimumisele anda ei saa.

Peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on praegu kõige tõsisemalt laual variant, et sarnaselt 2017. aastaga peetakse ikooniline suusasõit Otepääl kuuekilomeetrilisel kunstlumeringil. Kuu aega enne starti ei välista Kelk siiski originaaltrassil toimuvat võistlust.

"Olen realist. See on võimalik ajalises perspektiivis ja see on võimalik ajaloolises perspektiivis tagasi vaadates, mis on juhtunud. Aga me kindlasti ei looda selle peale ja ei raja sellele suuri plaane," rääkis maratoni peakorraldaja Indrek Kelk intervjuus ERR-ile.

Praeguse seisuga on üritusele registreerunud kolm tuhat suusasõpra. Lõpliku otsuse, kas ja millisel kujul maraton peetakse, võivad korraldajad langetada viimase nädala sees, hiljemalt teisipäeval.