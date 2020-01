Tamsalu-Neeruti suusamaraton lükkub olematute lumeolude tõttu märtsikuusse

Maratoni peakorraldaja Vahur Leemetsa sõnul on olukord küll nukker, kuid lootus jääb, et lumi veel veebruari teises pooles maha tuleb. "Kuigi hetkel lumekate täielikult puudub, annab pikaajaline ilmaprognoos siiski põhjuse mõõdukaks optimismiks. Loodame, et talv ja lumi ka sel aastal Eestisse jõuavad ja maraton märtsi esimesel päeval peetud saab," sõnas pikaaegne Tamsalu-Neeruti peakorraldaja Vahur Leemets.

Estoloppeti 22. hooaja avastart jääb kahjuks sel laupäeval toimumata, kuna selle hooaja talvised ilmad on pigem kevadised ning lume asemel on looduses tärkamas juba kevadlilled. Kalendri järgi on Estoloppeti sarjas järgmiseks maratoniks plaanis 22. Alutaguse Suusamaraton, mille toimumine või mittetoimumine selgub juba järgmisel nädalal.

"Paraku kannatavad sel talvel soojade ilmade tõttu kõik, kes talispordiga seotud – sportlased, ürituste korraldajad ja ettevõtted, kes kõik korralikust talvest puudust tunnevad. Hetkel pole muud teha, kui rada okstest puhastada ja looduseimet oodata," lisas sarja peakorraldaja Raivar Vaher.

Etapid Estoloppet 2020 sarjas:

L 08.02.2020 - 22. Alutaguse Maraton

P 16.02.2020 - 47. Tartu Maraton

P 22.02.2020 - 22. Tallinna Suusamaraton

P 01.03.2020 - 22.Tamsalu-Neeruti Maraton (algselt 01.02.2020)

L 07.03.2020 - 45. Haanja Maraton

L 14.03.2020 – 33. Viru Maraton (algselt 25.01.2020)