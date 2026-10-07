Rangers võitis hooaja esimese New Yorgi lahingu

Rangers läks Madison Square Gardenis juhtima seitsmendal minutil, mil taanlane Oliver Bjorkstrand tabamuseni jõudis. Alexis Lafreniere kahekordistas teise perioodi alguses edu, kuid Islanders vastas kiirelt ja jõudis Bo Horvati ja Callum Ritchie väravatest viigini. Bjorkstrand viis kolmandiku lõpus aga Rangersi taaskord juhtima ning Lafreniere vormistas mängu otsustavatel hetkedel lausa kübaratriki, kui viskas poole minutiga kaks tabamust, vormistades Rangersile ühtlasi 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) võidu.

Lafreniere andis ühele Bjorkstrandi väravatest ka söödu ning kogus neli resultatiivsuspunkti, lisaks Bjorkstrandile said kaks punkti kirja veel venelane Vladislav Gavrikov ja rootslane Mika Zibanejad. Islandersi resultatiivseim oli kaks söötu jaganud Brayden Schenn.

Rangers on nelja võidu ja ühe kaotusega kogunud kaheksa punkti ning jätkab idakonverentsi esikohal, Islanderson ühe võidu ja kahe kaotusega (2 p) 13. real.

Tunamullune meister Florida Panthers jätkas samuti võidukalt, kui alistas läänerannikul Los Angeles Kingsi 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Florida klubi eest said tabamuse kirja Seth Jones ja Matthew Tkachuk. Mullu finaali jõudnud Vegas Golden Knights teenis võõrsil 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) võidu Seattle Krakeni üle. Jack Eichel ja Tomaš Hertl said Vegase eest kirja neli resultatiivsuspunkti.

Vegas on kolme võidu ja ühe kaotusega kogunud kuus punkti ning on läänekonverentsi tipus ühel pulgal Utah Mammothiga.

Tulemused:

Toronto - Nashville 5:4 (la)

New Jersey - Utah 3:5

Montreal - Carolina 4:6

Detroit - Ottawa 5:3

Buffalo - Minnesota 3:2 (la)

Chicago - St. Louis 4:2