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Euroliiga lükkas NBA ühinemisplaani tagasi

Korvpall
Korvpalli Euroliiga: Bologna Virtus - Pireuse Olympiakos
Korvpalli Euroliiga: Bologna Virtus - Pireuse Olympiakos Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Korvpall

Põhja-Ameerika korvpalliliiga NBA üritab Euroopa turule siseneda ning esitas hiljuti Euroliigale ettepaneku nn NBA Europe'i projekt ja olemasoleva liiga ühendada, kuid Euroliiga juhid selle plaaniga nõus ei olnud.

NBA plaanib järgmisel suvel oma Euroopa liiga käima lükata ning plaanib 16 meeskonnast koosneva võistlussarja loomist, kuid esitas hiljuti olemasolevale Euroliigale ettepaneku liigad ühendada ning koostööd teha. Pakkumise põhirõhk oli sellel, et Euroliiga ei muudaks oma senist struktuuri ja oleks valmis laienema 24 meeskonnaga liigaks.

Euroliiga 13 osanikklubi juhatajad kogunesid sel nädalal Como järve ääres ning arutasid võistlussarja tulevikku, aga NBA ettepanekule öeldi koheselt ära.

Euroliigas mängib sel hooajal 20 tiimi ning portaal BasketNews kirjutas, et juhatus jätkab liiga laiendamist. Kreeka väljaanne SDNA andmeil võtsid liiga osanikklubid NBA pakkumise osas aga erineva seisukoha. Kui Panathinaikos, Madridi Real, Fenerbahce ja Bayern sooviksid läbirääkimis jätkata, siis Olympiakos, Milano Olimpia ja Barcelona olid resoluutselt NBA-ga koostöö tegemise vastu. Dialoog Põhja-Ameerika korvpallihiiglasega aga jätkub.

NBA teatas eelmise aasta kevadel, et plaanib rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) abiga luua Euroopas uue liiga. NBA Europe peaks saama alguse järgmise aasta oktoobris ning sarjas osaleks 16 meeskonda, kellest 12 oleks alalised. Sihiks on võetud Euroopa suurlinnad, kus korvpall pole veel klubisarjades niivõrd suureks arenenud.

"See ei pea juhtuma, aga meie silmis oleks ühine rinne Euroopa korvpalli jaoks parem," rääkis NBA pealik Adam Silver septembris. "See on ajalooline võimalus arendada edasi Euroopa korvpalli traditsioone. Samas saame need viia järgmisele tasemele, kui toome Euroopasse uusi klubisid."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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