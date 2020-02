Kelk: meil tuleb korraldajatena hakata uutes klimaatilistes tingimustes kohanema

"Tegelikult ilm dikteeris kõike seda ette. Lükkasime ja lükkasime edasi, lootuses, et võib-olla see järsk pööre külmema poole ikkagi tuleb, aga täna ehk kuus päeva enne maratoni on selge, et lähema nelja-viie päeva jooksul midagi suusatamisele viitavat ei tule. Ümbritsev pilt on kõigile selge, ei ole mõtet seda pinget kauem kruttida. Nii ta paraku sellel aastal on," tõdes maratoni peakorraldaja Indrek Kelk intervjuus ERR-ile.

Kuna suusatada ei saa, on võimalik osaleda jalgsimatkal, mis viiakse läbi kahes distantsis – 27 ja 17 km. "See ei ole mitte mingil kujul ärajäänud suusamaraton, see otsus on selge, et 47. Tartu maraton jääb sellel aastal ära. Aga kuna sajad, et mitte öelda tuhanded inimesed on ikkagi enda päeva planeerinud vabaks ja meil tuleb ka korraldajatena sellistes uutes klimaatilistes tingimustes hakata kohanema, oleme esmakordselt Tartu ajaloo maratonis pakkumas inimestele jalgsimatka," selgitas Kelk. "Seda enam, et tegu on Tartu maratoni 60. juubeliaastaga. Sel aastal kannab ta juubelimatka nime ja stardib traditsioonilisest Tartu maratoni stardipaigast Otepäält ja lõpetab esimese Tartu maratoni finišipaigas Käärikul."

"Medaleid, mis on Tartu maratoni aumärk, me sellel üritusel ei anna, sest ametliku maratoniga tegu ei ole. 47. Tartu maratoni medali loodame kõigile osalejatele kaela panna aasta pärast," lisas Kelk.

Neil, kes olid maratoni osavõtutasu juba maksnud, on võimalik pool rahast tagasi saada. "Lähtudes sellest, et 47. Tartu maratoni ei toimu, siis kõik, mis seostub osavõtumaksudega, toimub nii nagu ärajäänud maratoni puhul aastast 2016 on toimunud ehk pool osavõtutasudest on võimalik osalejal ära kasutada kas järgnevate üritustele registreerimiseks või tagasi küsida, pool on nende kulutuste katteks, mis oleme Tartu maratoni korraldamiseks tänaseks teinud," rääkis Kelk. "Mis matka puutub, siis see on täiesti uus üritus, küll aga oleme teinud otsuse, et kõik need, kes Tartu maratoniks sellel aastal kirja olid pannud, saavad matkal osaleda tasuta, aga nad peavad tegema ümberregistreerimise. Kõik need, kes maratoniks kirjas ei olnud, aga tahavad matkale tulla, peavad tasuma osavõtutasu 25 eurot, pensionäridel ja noortel 50 protsenti sellest."