Dikajev piirdus judo MM-il ühe matšiga

Kuni 81-kiloste meeste konkurentsis heidelnud Dikajev oli avaringis vaba ning kaotas teises ringis kodupubliku toetust nautinud Vusal Galandarzadele. Dikajevist jagu saanud aser langes ise välja järgmises ringis, kus alistus Kasahstani esindajale Abylaikhan Zhubanazarile.

Zhubanazar jõudis lõpuks välja poolfinaali, kus kaotas Galandarzade kaasmaalasele, mulluse MM-i pronksimehele Zelim Tckaevile. Teises poolfinaalis sai Pariisi OM-hõbe grusiin Tato Grigalašvili jagu serblasest Mihajlo Siminist.

Grigalašvili alistas kullamatšis Tckaevi ja tuli neljandat korda maailmameistriks. Pronksimatšides panid oma paremuse maksma Simin ja aser Omar Rajabli, kes sai jagu Zhubanazarist.

Neljapäeval maadleb kuni 90-kiloste meeste seas Klen Kristofer Kaljulaid, kes läheb esimeses ringis kokku slovakk Alex Bartoga. Matši võitjat ootab teises ringis hiinlane Bu Hebilige.

Turniiri viimasel individuaalvõistluste päeval ehk laupäeval, 10. oktoobril tulevad tatamile raskekaalu maadlejad ehk meestest teiste seas Marek-Adrian Mäsak ja naistest Emma-Melis Aktas.