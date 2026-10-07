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Tamm sai paarilisega ilma mänguta järgmisse ringi

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Eesti tennisist Kristjan Tamm pääses Hiinas Wuningis toimuval Challenger-sarja turniiril ilma vaevata teise ringi, kui vastased andsid talle ja paarilisele Aoran Wangile loobumisvõidu.

Tamm ja Wang oleks pidanud avaringis vastamisi minema šveitslase Luca Castelnuovo ja Taiwani tennisist Jeffrey Hsuga, aga nad loobusid matšist.

Maailma paarismängu edetabeli 479. real paiknev Tamm ning Hiina esireket Wang (ATP 246.) mängivad teises ringis jaapanlase Akira Santillani ja hiinlase Baoluo Zhengiga, kes alistasid avaringis esimese asetusega paari.

Tamm osales ka üksikmängus, kus teenis kvalifikatsiooni avaringis võidu, aga jäi otsustavas matšis alla valgevenelasele Martin Borisjukile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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