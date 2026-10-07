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Kotsari kaksikduubel aitas Yokohama võidule

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar koos tiimikaaslastega
Maik-Kalev Kotsar koos tiimikaaslastega Autor/allikas: Yokohama B-Corsairs
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs teenis Jaapani kõrgliigas hooaja kolmanda võidu, kui võõrsil alistati Osaka Evessa.

Yokohama haaras ohjadest teisel veerandil ning läks poolajapausile 36:28 eduseisul, kuid lubas kolmandal veerandil võõrustajal viigistada. 39:39 seisult tegi Yokohama aga 15:2 vahespurdi ning enam vastast lähedale ei lubatud, lõpusireeni kõlades jäi tabloole eestlase klubi 66:57 (18:18, 18:10, 12:13, 18:16) võit.

Kotsar sai kirja oma hooaja teise kaksikduubli ja kogus 30 minutiga 15 punkti (kahesed 6/11, vabavisked 3/4) ja 11 lauapalli, lisaks jäi tsentri arvele üks vaheltlõige. Tema ja ameeriklane Isaiah Livers olid ühtlasi oma klubi resultatiivseimad. Üleplatsimeheks oli Osaka hispaanlasest keskmängija Sebastian Saiz, kes kogus 18 punkti ja 13 lauapalli.

Yokohama on sel hooajal saanud kolm võitu ja kaks kaotust, B-League'i idakonverentsis ollakse sellega viiendal kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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