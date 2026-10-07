Tohver näitas Rahvuste liiga mängus kaks korda punast kaarti

Eesti kohtunikebrigaadid olid teisipäeva õhtul ametis nii UEFA Rahvuste liigas kui ka U-21 vanuseklassi EM-valiksarjas.

Rahvuste liiga C-tasandi kohtumist Kasahstani ja Fääri saarte vahel vilistas Kristo Tohver, keda abistasid äärtel Silver Kõiv ja Sander Saga. Neljas kohtunik oli Karl Koppel ning videoruumis mõistsid õigust Marko Liiva ja Juri Frischer, vahendab jalgpall.ee.

Fäärid pääsesid kohtumist 63. minutiks 2:0 juhtima, kuid jäid vaid kaks minutit hiljem Martin Agnarssoni teise kollase kaardi tõttu vähemusse. Seejärel leidis kodumeeskond sõiduvee ning lõi 68. minutil tagasi esimese värava ja 76. minutil teisegi. Ometi ei suutnud ka Kasahstan kohtumist üheteistkümnekesi lõpuni mängida, sest 85. minutil kergitas Tohver punase kaardi Sergei Malyy tehtud tõsise vea eest.

Joonas Jaanovitsi brigaad oli samal ajal ametis Andorras, kus kohalik U-21 koondis kohtus Slovakkiaga. Külalised pääsesid tollest mängust üle noatera, kindlustades 2:1 võidu alles esimese üleminuti väravast. Jaanovitsi abilistena tegutsesid Aron Härsing ja Petteri Schultz, neljanda kohtunikuna Kristo Külljastinen.