8. Tartu Teatemaraton ja Tartu Maratoni avatud raja sõidud jäävad ära

Teadupärast on käimasolev talv olnud äärmiselt vihmane ning soe. Jaanuari keskmine temperatuur on olnud +3,08 °C (selgelt vähemalt viimase 16 aasta kõige soojem). Looduslikku lund on sel talvel sadanud minimaalselt, lisaks pole olnud ka kindlaid ja stabiilseid miinuskraade, mis oleks võimaldanud korraldajatel toota kunstlund. Paraku näitavad erinevad prognoosid, et püsivaid talviseid ja lumiseid olusid vähemalt lähiajal tulemas ei ole.

Info osalustasu kompenseerimise kohta saadavad korraldajad osalejatele eraldi kirjaga.

16. veebruariks planeeritud 47. Tartu Maratoni põhiürituste ning päev varem kavas olevate lastesõitude toimumise kohta annavad korraldajad uut infot järgmise nädala jooksul.