Koondiseakna kaotuseta läbinud Eesti kerkis FIFA edetabelis viis kohta

Jürgen Henni juhendataval Eesti koondisel on selja taga neljast Rahvuste liiga mängust koosnev mammutaken. Esmalt tehti võõrsil 1:1 viik Islandiga, seejärel lepiti võõrsil väravateta viiki Bulgaariaga, kodus alistati Luksemburg 1:0 ning saadi 0:0 viik kirja Islandiga, vahendab Soccernet.ee.

Ühe võidu ja kolme viigiga teenis Eesti FIFA edetabelisse juurde 16,47 punkti, mis lennutasid nad 127. kohalt 122. reale. Sinisärkide ees paikneb Aasias asuv Põhja-Korea ning nende järel tuleb Aafrika riik Namiibia. Eesti grupikaaslane Island tõusis ühe koha võrra (73.), Luksemburg langes kolme koha võrra (101.) ja Bulgaaria langes koguni viie koha võrra (90.).

Esimesel astmel on mõistagi maailmameister Hispaania, kes võitis Rahvuste liigas kõik kohtumised.