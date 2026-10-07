Eesti sulgpallijuuniorid jõudsid MM-il kaheksa parema hulka

Eesti koondis võitis oma alagrupis esmalt Filipiine 55:44, 55:53. Teisipäeval mängiti Kanadaga, kellele jäädi alla tulemusega 1:2 (55:45, 44:55, 47:55). Kuna Kanada aga oli eelnevalt omakorda kaotanud Filipiinidele, pääses parema geimide vahega alagrupifinaali Eesti.

Eesti läks alagrupifinaalis Tšehhi vastu pärast esimest nelja vahetust juhtima ja hoidis viimase vahetuse eel kahepunktilist edu, kuid Marti Joost ja Rasmus Roogsoo jäid tšehhidele neljaga alla. Teises geimis alustas Eesti taas edukamalt ning Joost ja Roogsoo hoidsid sel korral napist edust kinni ja viisid kohtumise otsustavasse geimi.

Kolmandaski geimis viisid Kaisa-Liis Lepp ja Romili Vakk Eesti ette 11:6, nende järel suurendasid segapaaris Lumikki Liias ja Roogsoo vahet punkti võrra 22:16 peale. Tšehhi murdus kolmandas vahetuses meeste üksikmängus, kui Joost sai vahetuse üle anda seisult 33:17. Sealt enam vastased jõudu tagasi tulla ei leidnud ja Eesti sai ajaloolise 2:1 (51:55, 55:54, 55:44) võidu.

Veerandfinaalis kaheksa parema seas kohtub Eesti kolmapäeva õhtul Malaisia koondisega. "Oleme näidanud, et suudame kõrgel tasemel konkurentsis mängida ja kõige tähtsam, et oleme suutnud otsustavatel hetkedel oma võimalused ära kasutada," rääkis Eesti koondise peatreener Mihkel Talts.

"Alagrupist edasipääs ja veerandfinaal on ikkagi Eesti jaoks ajalooline tulemus. Malaisia vastu lähme kindlasti võitlema. Teame, et tegemist on väga tugeva sulgpalliriigiga, aga samas pole meil ka midagi karta. Eesmärk on minna iga kohtumist võitma ja mängida julgesti oma mängu. Vaatame, kuhu see meid lõpuks viib," lisas treener.

Samas koosseisus mänginud Eesti koondis jõudis kaheksa parema sekka ka augustis juunoride EM-il. Ka toona oli loosi tahtel alagrupi otsustavas mängus Eesti vastane just Tšehhi.