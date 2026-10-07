Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

41-aastane Ronaldo aitas oma koondise 24. septembril Walesi vastu võidule, kuid ei pääsenud kolm päeva hiljem Norra vastu väljakule. Legendaarne ründaja lahkus seepeale koondise juurest, kes võitis ilma temata veel kaks kohtumist. Pärast lahkumist teatas Ronaldo, et räägib aja jooksul ära kogu tõe, kuid Portugali koondise treener Jorge Jesus jättis oma staarile ukse avatuks.

Teisipäeva õhtul tegigi Ronaldo ühismeedias avalduse, milles märkis, et väärib Portugali jalgpalliliidult karistust. "Minu tegude tagajärgi tuleb hinnata ning nende eest mind karistada. Usun, et karistust ei tohiks vähendada. Olen juba vabandanud ja tean, et tegudel on tagajärjed," kirjutas ründaja.

Ta rääkis loo sellest, et plaanis pärast suvel toimunud MM-i koondisekarjääri lõpetada, kuid jalgpalliliidu president veenis teda jätkama. Pärast seda aitas Ronaldo välja valida koondise uue treeneri, kes väljendas mängumehele, et tal on koondises kindel koht olemas. "Ta rääkis mulle, et ma mängiksin esimeses ja neljandas kohtumises ning et ta ta teeks vormi hoidmise nimel igas mängus vähemalt kolm-neli vahetust. Siis pakkus ta välja, et ma ei reisiks tiimiga Norrasse ja Taani. Et ma mängiks esimese mängu, jääksin Portugali ja liituks koondisega, kui nad tagasi jõuavad," kirjutas Ronaldo.

"Keeldusin sellest pakkumisest koheselt. Kuigi ma poleks võõrsil mänginud, olen ikkagi tiimi kapten."

Ta lisas, et tuli Walesi vastu 67. minutil vahetuspingile ilma protestita, aga teda üllatas, kui treener pakkus talle järgmises mängus vaid 30 minutit mänguaega. "Keskendusin sel hetkel taastumisele, olin tiimikaaslaste seas ja ei plaaninud tol päeval mängidagi. See polnud minu jaoks probleem, olin sellega nõus," kirjutas koondist 234 mängus esindanud Ronaldo.

Väljakule ta siiski ei saanudki. "Kõik teavad, mis siis juhtus. Tegin teise poolaja algusest sooja, vaatasin kella poole ja ei saanudki mängida. Treener ei jäänud oma sõnale truuks," nentis Ronaldo.

Seejärel toimus jutuajamine koondise kapteni, peatreeneri ning Al Nassri spordidirektori Simao Coutinho vahel. Ronaldo sõnul lepiti kokku, et treener alustaks järgmist pressikonverentsi avaldusega, mida mängija osaliselt ka jagas. "Ta oleks öelnud, et mina ei palunud mängu saada ja ta poleks pidanud mul laskma sooja teha," kirjutas Ronaldo.

Ta tõi välja planeeritud avaldusest kaheksa punkti, milles väljendati seda, kui professionaalne Ronaldo on ja kui suure eksimuse treener tema mänguajaga tegi. Eriliselt paistis välja aga kuues punkt: "Tegin vea, kui lasin Pele ja Maradona kaliibriga mehel sooja teha ja ei pannud teda siis mängu. Teist korda ma nii ei teeks."

Jesus pressikonverentsil aga neid punkte ette ei lugenud, kuid väljendas, et võtaks heameelega Ronaldo koondisse tagasi. "See oli teine kord, kui ta mind reetis," kirjutas Ronaldo ühismeedias. "Lahkusin seepeale koondiselaagrist. Minu jaoks on tõde iga suhte alus. Pole vahet, kui palju see haiget teeb, lihtsalt räägi mulle tõtt. Austan koondise otsuseid, aga kui mind reedetakse, siis see pole minu koht."

Pika postituse lõpus väljendas ta siiski soovi koondisega jätkata. "Olen kuulnud jutte sellest, et ma väärin lahkumismängu ja alaliit tahab mulle seda pakkuda," kirjutas mängija. "Luban fännidele, et me saame lahkumismänge veel pidada, küll nende aeg tuleb. Kui ma olen füüsiliselt vormis, mängin klubi eest ja löön väravaid ning olen karistuse ära kandnud, olen koondise jaoks olemas. Nagu ma alati olnud olen. Uskuge mind, see on tõsi."

Portugali järgmised mängud toimuvad novembris, kui võõrustatakse Taanit ja võõrsil minnakse taas vastamisi Walesiga.