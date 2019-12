Tour de Ski tuleb uue punktisüsteemi ja muudetud võistlusformaadiga

Laupäeval algab 14. murdmaasuusatamise mitmepäevavõistlus Tour de Ski, mis on läbinud väikese uuenduskuuri. Neist suurim muudatus puudutab viimast etappi ja on juba pälvinud ka mõningate sportlaste pahameele.

Nimelt lõpeb Tour de Ski 5. jaanuaril küll tavapärase Val di Fiemme n-ö mõrvaritõusuga, ent kui varasematel aastatel on starditud Gunderseni meetodil ehk vastavalt Touri üldseisu kaotusajale, alustavad sel korral kõik koos ehk võistlus peetakse ühisstardist.

"Minu arvates on see plaan täielik läbikukkumine," avaldas kolmekordne maailmameister, norralane Sjur Röthe suvel. "See tähendab, et 23. kohal lõpetanud mees võib tegelikult olla tuuri üldvõitja. Aga võitja peaks olema ikka see, kes esimesena mäest üles jõuab."

Val di Fiemme tõusul on kaks vahesprindi kohta, seal teenitud punktid lähevad Tour de Ski sprindipunktide arvestusse.

Võistlusformaadi uuendused puudutavad veel ka 1. jaanuari Toblachi jälitussõitu – kui varem on starditud Tour de Ski üldarvestuse järgi, siis nüüd alustatakse eelmise võistluspäeva tulemuste järgi.

Muudeti ka boonussekundite süsteemi, nüüdsest saab boonussekundeid teenida vaid ühisstardis ja sprindivõistlustel. See uuendus ei puuduta üksnes Tour de Skid, vaid kõiki suusatuure ehk kehtis juba Ruka minituuril ning kehtib ka uuel aastal esimest korda kavas oleval Rootsi-Norra suusatuuril.

Tour de Ski üldarvestuse punkte teenitakse vastavalt alloleva tabeli järgi:

Tour de Ski uuenenud punktisüsteem. Autor/allikas: FIS

Üldvõidu teenib sportlane, kes kogub enim punkte. Tour de Ski lõpetamise eest teenib korralikult ka punkte ka MK-sarja üldarvestuses, seejuures saavad MK-punkte kõik lõpetanud:

1. koht – 400 punkti

2. koht – 320 punkti

3. koht – 240 punkti

4. koht – 200 punkti

5. koht – 180 punkti

6. koht – 160 punkti

7. koht – 144 punkti

8. koht – 128 punkti

9. koht – 116 punkti

10. koht – 104 punkti

11. koht – 96 punkti

12. koht – 88 punkti

13. koht – 80 punkti

14. koht – 72 punkti

15. koht – 64 punkti

16. koht – 60 punkti

17. koht – 56 punkti

18. koht – 52 punkti

19. koht – 48 punkti

20. koht – 44 punkti

21. koht – 40 punkti

22. koht – 36 punkti

23. koht – 32 punkti

24. koht – 28 punkti

25. koht – 24 punkti

26.-30. koht – 20 punkti

31.-40. koht – 10 punkti

41.-… – 5 punkti

Tour de Ski peetakse 28. detsembrist 5. jaanuarini, etapid sõidetakse Lenzerheides (Šveits), Toblachis (Itaalia) ja Val di Fiemmes (Itaalia). Naiste seas on tiitlikaitsja norralanna Ingvild Flugstad Östberg, kes teeb seekordsel Tour de Skil uue hooaja avastardi, meeste seas on tiitlikaitsja norralane Johannes Hösflot Kläbo.