Norralanna tuleb Tour de Skile tiitlit kaitsma

29-aastane Östberg ei teinud kaasa MK-etappidel Rukas, Lillehammeris ja Davosis, kuid nüüd andsid Norra koondise arstid talle rohelise tule.

"Ma olen väga õnnelik, et saan olla tagasi stardijoonel ja koos teistega reisil," kommenteeris mullu Tour de Ski võitnud norralanna. "Mõistagi on põnev näha, kuidas jälle võistelda on."

Östberg lisas, et on konkreetse tulemuste kohalt esialgu tagasihoidlike soovidega. "Kõige tähtsam on taas rõõmu tunda ja startida, edasi võtta samm-sammult," ütles norralanna.

Eelmisel hooajal võitis Östberg nii Tour de Ski kui ka MK-sarja kokkuvõttes. Seefeldi MM-il tuli erinevatelt aladelt koguni viis medalit, aga mitte ainsatki kulda.

Tour de Ski algab 28. detsembril Lenzerheides.