Soome parim suusataja jätab Tour de Ski vahele

"Ettevalmistus kulges kenasti, kuni jäin haigeks. See valmistab meelehärmi, aga see on osa sellest [spordist]" kommenteeris 29-aastane soomlanna kodumaise suusaliidu vahendusel.

Hetkel ei oska Pärmäkoski öelda, millal võiks teda tagasi rajale oodata. "Ma usun, et kui saan terveks, siis tulen tagasi heas vormis. Sel aastal on veel palju häid võistlusi tulemas.

"Ski Tour [15.-23. veebruaril Rootsis-Soomes peetav suusatuur] nende seas," jätkas soomlanna. "See on minu hooaja teine põhiline eesmärk. Üritan seal väga heas vormis olla."

Pärmäkoski hoiab hetkel MK-sarjas viiendat kohta. Hooaja avaetapil Rukal sai ta 10 km klassikatehnikasõidus teise koha.

Tour de Skil on ta lõpetanud kahel korral kolme seas - 2017. aastal oli soomlanna teine ja eelmisel hooajal kolmas. Koguni neljal korral on tulnud üldarvestuse neljas koht.