Pühapäeval Las Vegases toimunud vormel-1 etapi võitnud Max Verstappen heitis pärast võistlust teravaid nooli oma konkurendi George Russelli pihta, kes põrutas rajapiirdesse ja oli sunnitud leppima üheksanda kohaga.

Teiselt positsioonilt teele läinud Russell oli Las Vegases parima stardikoha teeninud Verstappeni peamine ohustaja ja nad võitlesid pea terve sõidu esimese positsiooni pärast. Kaks ringi enne lõppu üritas britt mööduda tiimikaaslasest Kimi Antonellist, et tõusta tagasi teisele positsioonile ja pidada ehk veel Verstappeniga lahingut.

Paraku tema vormeli pidurid blokeerusid ja Mercedes lohises rajapiirdesse. "Ta räägib raja kõrval palju, kuid see ei häiri mind tegelikult üldse, sest ta on minu tasemest nii kaugel maas, et poleks isegi mõtet sellele reageerida, teate ju küll," kommenteeris Verstappen pärast sõitu arrogantsel moel.

"Ja täna – karma on ikka üks paras nuhtlus. Ausalt öeldes oli fantastiline vaadata peeglisse ja näha, mis toimub. Mõtlesin: "Fantastiline, mu päev läheb aina paremaks." Ja muidugi, kui ma siis esimesena üle finišijoone sõitsin, oligi mu päev täiuslik."

Verstappen ja Russell kiskusid tüli terve nädalavahetuse. Vabatreeningul põrkasid nad kokku ja Verstappen sai karistada. Eksmaailmameistrile heideti ette ebakindlat sõidustiili.

Sellest hoolimata ei jäänud Russell rahule. "Reeglites pole kirjas, et ei tohi mööduda sõitjast, kes on oma ringi juba alustanud, kuid selline teguviis rikub teise sõitja ringi. Verstappen teeb seda aga nädalast nädalasse paljude teiste sõitjatega ja kõik lihtsalt lepivad sellega," sõnas britt siis.

"Mina ei kavatse aga leppida sellega, et keegi mind niimoodi alt veab ja seejärel käitub, nagu oleks ta kõigist teistest parem ja tähtsam. Nii et keegi peab talle lihtsalt vastu astuma."

Mehed heitlesid ka MM-sarja teise koha pärast, aga päras võitu Las Vegases on Verstappenil 304 punkti ja Russell (264) peab nüüd pigem Lewis Hamiltoni (Ferrari; 267), Lando Norrise (McLaren; 264) ja Charles Leclerciga (Ferrari; 250) keskenduma kolmanda koha heitlusele.