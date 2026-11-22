Tartu Ülikooli spordihoones peetud vastasseisus haaras esialgu initsiatiivi koduvõistkond, kes võitis avageimi kindlalt 25:17. Kohtumise pöördepunktiks kujunes teine geim, kus tartlannadel oli enda servil kasutada kokku neli geimpalli. Tasavägise lõpuheitluse võitis lõpuks 29:27 tulemusega Rae esindus, realiseerides enda esimese geimpalli, vahendab Volley.ee.

Kolmandas geimis haarasid initsiatiivi külalised, minnes 15:9 juhtima ja suurendades lõpuks vahe koguni kaheksani – Rae naiskond teenis 25:17 geimivõidu. Neljas geim kujunes taas pingeliseks, kui Rae esindus lasi 19:11 eduseisu kuivada ühepunktiliseks (24:23). Võõrustajad viigiseisuni siiski ei jõudnud ja leppisid 23:25 kaotusega, mis kindlustas Rae võistkonnale 3:1 (17:25, 29:27, 25:17, 25:23) mänguvõidu.

Täiseduga jätkav Rae Spordikool/Viaston tõusis 12 punktiga teiselt kohalt põhiturniiri tabelijuhiks, möödudes kümne punktiga teiseks langenud valitsevast meistrist Kaunase VDU-st. Kuuest mängust pooled võitnud Tartu Ülikool/Bigbank jätkab üheksa punktiga kolmandal kohal. Neljandat kohta hoiab kuue punktiga Audentese SG/NT.

Järgmisel nädalavahetusel ootavad Eesti naiskondi mängud Lätis ja Leedus.

Balti liiga jätkub Eesti naiskondade jaoks 28. novembril, kui Rae Spordikool/VIASTON kohtub kell 16 Riias RSU-ga ja Audentese SG/NT läheb kell 18 Kaunases vastamisi tiitlikaitsja Kaunase VDU-ga. 29. novembril kell 12 ootab Rae naiskonda Kaunases ees kohtumine valitseva meistriga. Audentes lõpetab oma võõrsilturnee kell 14 Riias, mängides RSU-ga.