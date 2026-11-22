Neljandat aastat järjest Premium liiga koha eest mängiv Viimsi alustas kodupubliku ees tempokalt, aga Kuressaarel õnnestus enne poolajapausi nõelata, kui Aleksander Švedovski väravavahi eksimuse ära karistas. Saarlased hoidsid teisel poolajal oma seljataguse puhtana ning Taavi Jürisoo jõudis 82. minutil veel tabamuseni, vormistades Premium liiga klubile 2:0 võidu.

Kordusmäng toimub 28. novembril Kuressaares.