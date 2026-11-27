Avaveerandi 27:20 võitnud Kreeka viskas teisel perioodil siis kodupubliku ees vaid 11 punkti ja veetis suurema osa teisest poolajast kaotusseisus. Normaalaja viimase pooleteise minutiga tabas Kreeka tagamängija Tyler Dorsey seitsmest vabaviskest viis ja viis mängu lisaajale, kus kodumeeskond läks kolme ja poole minutiga 86:79 juhtima.

Vasileios Toliopoulose tabav vise 57 sekundit enne lisaaja lõppu taastas Kreeka seitsmepunktilise edu, aga Gruusia suutis viimase 48 sekundiga visata 11 vastuseta jäänud punkti. Duda Sanadze kahese ja George Korsantia kaugviske vahel ei suutnud Kreeka kaheksa sekundiga palli üle tuua, siis viskasid kreeklased korvi alt mööda ning Kostas Antetokounmpo ebasportliku vea järel panid Gruusia võimsale võidule punkti Tornike Shengelia vabavisked.

Marcquise Reed viskas üleplatsimehena 30 punkti, 43 minutit ja 48 sekundit väljakul rassinud Shengelia, kes veel eelmisel õhtul mängis Euroliigas Dubai eest, arvele jäi 25 punkti ja 11 lauapalli. Konstantinos Mitoglou tõi Kreekale 19 punkti ja kaheksa lauapalli.

Kaotus võib Kreekale I-grupis saada saatuslikuks: Hispaanial, Ukrainal ja Gruusial on kuus võitu ja kolm kaotust, Portugalil viis võitu ja neli kaotust ning Kreekal ja Montenegrol neli võitu ja viis kaotust. Pühapäeval kohtuvad kreeklased võõrsil Hispaaniaga.