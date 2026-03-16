Vonn: ma ei ole veel valmis oma tulevikust suusatamises rääkima

Lindsey Vonn Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Milano Cortina olümpimängudel rängalt kukkunud USA mäesuusatähte Lindsey Vonni pahandavad spekulatsioonid ja kindlameelsed arvamused tema sportliku tuleviku osas.

2019. aastal karjääri lõpetanud, aga hooajal 2024/2025 naasnud Vonn tõusis Milano Cortina mängude eel suurepärasesse vormi. Detsembris sai ta St. Moritzis kõigi aegade vanima mäesuusatajana kiirlaskumise MK-etapivõidu.

Tänavu jaanuari lõpus kukkus ta Crans-Montanas ja olümpia kohale kerkis küsimärk. Siiski otsustas ameeriklanna viie rõnga all starti minna ja kukkus taas. Helikopteriga haiglasse lennutatud Vonn läbis seejärel mitmeid jalaoperatsioone ja tegeleb hetkel traumast taastumisega.

"Ei, ma ei ole valmis oma tulevikust suusatamises rääkima. Olen keskendunud vigastusest taastumisele ja normaalse elu juurde naasmisele. Olin juba kuus aastat eemal ja mul oli väljaspool suusatamist imeline elu," kirjutas Vonn ühismeedias.

"Oli uskumatu tunne olla 41-aastaselt taas maailma esinumber ja püstitada spordis uusi rekordeid, aga minu vanuses otsustan oma tuleviku üle üksnes mina ise. Ma ei vaja kellegi luba, et teha seda, mis mõnd õnnelikuks teeb."

"Võib-olla tähendab see taas võistlemist, võib-olla ei tähenda," jätkas ta. "Seda näitab üksnes aeg. Palun lõpetage mulle ette kirjutamine, mida ma peaks või ei peaks tegema. Ma annan teile teada, kui olen otsustanud."

"Lisaks... see, et ma pole valmis lõpetamisest rääkima, et tähenda, et ma võistleks... see tähendab, et ma pole veel valmis sellele mõtlema. Kõigepealt rehabilitsioon ja taastumine. Otsustain hiljem, kuhu ma elus edasi lähen. Palju on veel elada. Ületan selle silla siis, kui selle juurde jõuan."

Karjääri jooksul korduvalt vigastustega kimpus olnud Vonn on tulnud viis korda mäesuusatamise MK-sarja üldvõitjaks. Tema ainus olümpiakuld pärineb 2010. aasta Vancouveri mängude kiirlaskumiselt. Lisaks on tal kaks maailmameistrivõistluste esikohta.

Toimetaja: Siim Boikov

