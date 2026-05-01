Vonn: ainult üks operatsioon veel minna

Vonn rebestas veidi enam kui nädal enne Milano Cortina olümpiat oma põlve ristatisideme, aga otsustas sellest hoolimata olümpial kaasa teha. 41-aastane ameeriklanna vuhises kiirlaskumises mäest alla, aga tema sõit kaua ei kestnud, kui Vonn kukkus ja veelgi tõsisemalt vigastada sai.

Mäesuusatäht läbis mitu operatsiooni, aga ei ole veel valmis karjääriga lõpparvet tegema. "Ma ei taha teha lõplikke otsuseid ega spekuleerida," ütles Vonn AP-le. "Võib-olla lõpetan karjääri. Ma ei saa võib-olla enam kunagi võistelda ja see on okei, aga ma pole lihtsalt kohas, kus tahaksin veel sellist otsust teha."

Vonni sõnul on tal alles jäänud ainult üks operatsioon, millega tehakse lõpuks korda esialgne ristatisideme vigastus. "Kui ACL-i korda saan, läheb veel kuus kuud. Mul läheb vähemalt poolteist aastat, enne kui olen 100 protsendi juures. Praegu üritan veel ellu jääda. Tahaksin lihtsalt sellest faasist välja jõuda ja siis hinnata, kus ma oma eluga olen," ütles Milano Cortina olümpiale oma teist olümpiavõitu jahtima läinud ameeriklanna.

"Praegu tuleksid otsused kiirustatult ja vahest isegi emotsiooni pealt, see oleks viga," lisas Vonn.

Legendaarne Vonn on võitnud 84 MK-etappi ning tulnud üldvõitjaks neljal korral. Tema auhinnakappi kuulub lisaks ühele olümpiakullale ja kahele pronksile kaks MM-tiitlit ning kolm hõbedat ja kolm pronksi.