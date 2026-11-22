Mäsak jõudis Taškendis meeste raskekaalu klassis kolme parema hulka. Tema hinnangul võisid eduni viia rohke treening ja taktikaline ettevalmistus, kuid pidas finaalist välja jäämise põhjuseks taktikalist viga matši tempo seadmisel. Kolmanda koha osas on Mäsakul vastakad tunded.

"Noh, ütleme niimoodi, et kõik mis on praegu toimunud, just alles juhtus. Emotsioonid on arusaamatud. Kusagil on veel see veerandfinaali kaotuse valu," tunnistas Mäsak ERR-ile.

"Praegu ma olen rahul sellega, et ma tean, et ma tol päeval andsin endast maksimumi; ma tean, et ma läksin sinna võitlema ja et mul päeva tunnetus oli õige. Üldiselt ma olen ikkagist rahul. Praegu on vaja natukene paar päeva seedida ja siis tuleb nähtavasti see arusaam sellest, mis parasjagu on toimumas. Praegu on kõik natukene udune."

Los Angelese olümpiale pääsemine on 19-aastase Mäsaku jaoks suurim eesmärk, mida toetab tuleva aasta võistlusgraafik. "Järgmisel aastal on kavas fookused täiskasvanute turniiridele: grand slam'id, grand prix'd, tiitlivõistlused - kus saab punkte, et pääseda olümpiamängudele."

Vaatamata edule juunioride MM-il peab Mäsak oluliseks tööga kohe jätkata. "Ma pigem jään sellise arvamuse juurde, et jah, see päev, kui sa võidad - see on hea päev, tähistad, lähed ja sööd kooki. Ja esmaspäeval tagasi trenni!"