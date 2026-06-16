Kalev tugevnes äsjase Eesti meistriga

Peatreener Brett Nõmm näeb palluris avamata potentsiaali. "Hannes on mängija, keda mäletan juba noorteliigadest ja noortekoondistest," lausus ta. "Tegemist on väga tööka mängijaga, kes eelmisel aastal näitas end väga heast küljest kaitsemängijana, kuid rünnakul ei õnnestunud tal veel oma täielikku võimekust realiseerida."

"Nüüd avaneb meil võimalus teha Hannesega järjepidevat tööd ning aidata tal ka ründemängus oma potentsiaali paremini avada ja täide viia. Suurt rõõmu valmistab see, et Hannesega sõlmisime kaheaastase lepingu."

Enne Tartuga taasliitumist mängis Saar ka USA tudengiliigas, viimasel kahel hooajal teisel liigatasemel Colorado Springsis.

"Otsustasin Kaleviga liituda, sest näen siin enda jaoks suuremat rolli," põhjendas Saar. "Lisaks on peatreener Brett Nõmmel selge visioon, kuidas mind mängijana edasi arendada ja kuidas saan järgmise kahe aasta jooksul meeskonnale võimalikult kasulik olla. Muidugi on eesmärk tiitel tagasi Tallinnasse tuua."

Hannes Saar on esimene mängija, kelle Kalev uueks hooajaks välja kuulutab. "Meeskonna komplekteerimine käib aktiivselt ja peagi kuulutatakse välja ka uus nimisponsor," kinnitas klubi pressiteate vahendusel.