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Heiko Rannula: täna oli rõõm olla treener

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis alistas MM-valiksarjas kodusaalis Sloveenia 93:62 (22:16, 24:15, 27:20, 20:11). Koondise peatreener Heiko Rannula jagas kiidusõnu kogu meeskonnale.

Eesti koondis näitas valiksarja eelmistes voorudes paremaid esitusi võõrsil, alistades Sloveenia 94:93 ja Rootsi 88:77. Nüüd sai rahvusmeeskond lõpuks võidurõõmu nautida kodupubliku ees.

"Eks alati on erinevaid pisiasju, miks need asjad ei tulnud [kodusaalis] välja. Täna ütleks, et oli natukene teistsugune koosseis ja Maik [Kotsar] ikkagi annab meile väga palju juurde," sõnas Rannula ERR-ile.

Rannula arvates oli eriti kiiduväärt koondise tegutsemine kaitses. "Olen poiste üle uhke. Koondisemäng on niikuinii mängijates kinni. Nagu enne mängu ütlesin, kaitsemäng pidi otsustavaks saama. Saime peale kesist algust kaitses pidama ja sealt saime emotsioonikorve. Eelkõige olen uhke meie kaitse üle," märkis Rannula.

Kõik 12 rivistusse kuulunud meest teenisid mänguaega. "Meil on ühtlane pink ning ma ei kartnud lõpus, et kuskilt järgi anname. Need, kes tulid mängu hiljem, olid ka tublid," ütles Rannula. "Täna olid poisid väga tublid. Nagu ma alati ütlen, siis kõige tähtsam on see, et nad tahavad koondise eest mängida ja tulla siia. Täna oli rõõm olla treener."

Eesti koondis lõpetab MM-valiksarja esimese faasi esmaspäeval võõrsilmänguga Tšehhi vastu. "Meil on päris tummine eesmärk. Praegu on seis [alagrupis] iseenesest ilus. Kindlasti me ei taha Tšehhi mänguga seda seisu halvemaks teha. Läheme anname endast maksimumi," ütles Rannula.

Seis H-alagrupis: 1. Eesti (3-2), 2. Sloveenia (3-2), 3. Tšehhi (2-3), 4. Rootsi (2-3).

Toimetaja: Henrik Laever

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