Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset

Ralli üldseis pärast seitsmendat katset: 1. Pajari 49.43,5; 2. Solberg +14,7; 3. Fourmaux +16,5; 4. Neuville +24,0; 5. Ogier +33,3; 6. Sesks +44,7; 7. Lappi +46,5; 8. McErlean +46,6; 9. Evans +49,8; 10. Armstrong +1.04,3.

24-aastane Pajari oli vinges hoos alates esimesest katsest, kui ta Raanitsa teedel konkurendid 2,4 sekundiga alistas. Soomlase hoog ei raugenud terve päeva vältel, lõunapausiks juhtis ta 4,1 sekundiga, aga kasvatas viimase nelja katsega edu veel 10,6 sekundi võrra ja läheb laupäevastele katsetele vastu esikohalt.

Mullu Rally Estonial võidutsenud Oliver Solberg (Toyota) jätkab teisel kohal ning kaotab liidrile 14,7 sekundiga. Talle järgneb Adrien Fourmaux (Hyundai), kes kaotab Pajarile 16,5 sekundiga. Esikolmiku taga on Thierry Neuville (Hyundai; +24,0) ja Sebastien Ogier (+33,3). Martinš Sesks (Toyota) näitas samuti head tempot, kuid rumal eksimus testikatsel läks lätlasele maksma 20-sekundilise ajatrahvi ning ta jätkab kuuendal kohal (+44,7).

Päev lõppes väga nukralt jaapanlase Takamoto Katsuta (Toyota) jaoks, kes kaotas kuuendal katsel rehvi ning pidi enne lühikest Elva linnakatset hoopis katkestama. Oma autot kahjustasid ka eelmainitud Sesks ning Neuville, kuid nad said päeva jätkata.

WRC2 võistlusklassis kerkis teise katse järel liidriks ka mullu võidutsenud Robert Virves (Škoda), kes lõpetas päeva 2,5-sekundilise eduga Teemu Sunineni (Toyota) ees. "Kiired teed, nagu meil ikka on. Katsed on varasemalt sõidetud ja nagu ennustasin, siis vahed on väga väikesed. Raske on vahet teha, hoog on suur ja üritame lihtsalt vigu vältida," ütles Virves ERR-ile.

Esikolmikusse mahub veel Roope Korhonen (Toyota; +5,0), kellele järgneb oma karjääri esimese MM-ralli kolmandal katsel kohe võidu teeninud Jaspar Vaher (Toyota; +7,4). Esimese kümne hulka mahub veel kaks eestlast: Patrick Enok on seitsmendal kohal (+13,3) ja Romet Jürgenson üheksandal kohal (+25,7).

Laupäevane võistluspäev algab hommikul kell 9.56 Peipsiääre kiiruskatse esimese läbimisega.

Testikatse:

Reede hommikul toimunud testikatsel näitas taas võimu Toyota, kes võttis viisikvõidu. Esikoht läks jagamisele MM-sarja üldliidri Elfyn Evansi ja Sami Pajari (mõlemad 1.55,6) vahel, neile järgnesid Takamoto Katsuta (1.55,7), Oliver Solberg (1.55,8) ning Sebastien Ogier (1.56,1). Thierry Neuville (Hyundai; 1.56,4) kaotas võitjatele 0,8 sekundiga, tiimikaaslane Adrien Fourmaux jäi temast juba 1,1 sekundi kaugusele.

Mullu WRC2 arvestuses koduse ralli võitnud Robert Virves näitas testikatsel vinget tempot, kui sai kirja aja 2.02,8, mille lähedale konkurendid ei jõudnud. Kõige lähemale jõudis aga WRC-debütandist kaasmaalane Jaspar Vaher, kes sai oma parimal läbimisel kirja 2.04,3.

Lätlane Martinš Sesks sõitis oma kolmandal läbimisel teelt välja ning kahjustas tõsiselt oma Fordi. Ebaõnn tabas ka WRC3 arvestuses sõitnud eestlast Priit Koiki, kes keeras oma Renault' katuse peale.

Eelvaade:

Kokku 16. korda toimuv ning üheksandat korda MM-sarja võõrustav Rally Estonia võtab nädalavahetuseks üle teed Lõuna-Eestis ning Tartu linna, kus ralli baas asub. Reedel sõidetakse testikatse Kastres, kolm kiiruskatset Raanitsa, Karaski ja Kanepi teedel ning päeva viimane mõõduvõtt peetakse Elva linnakatsena.

Rallile on kokku registreerunud 51 ekipaaži, neist 11 sõidavad Rally1 autoga ning 27 Rally2 autoga. Kõrgeimas klassis eestlasi küll ei ole, aga see-eest on Eesti sõitjaid WRC2 võistlusklassis kaheksa: Robert Virves, Romet Jürgenson, Jaspar Vaher, Patrick Enok, Egon Kaur, Joosep Ralf Nõgene, Karl Martin Volver ja korraldaja Urmo Aava. Eestlased on tänavuse ralli eel rääkinud soovist konkureerida kõrgetele kohtadele, lisaks on WRC promootor pannud välja 50 000 euro suuruse auhinnafondi Rally Estonia WRC2 arvestuse kolmele kiiremale noorele Eesti sõitjale.

Mullu võidutses WRC2 arvestuses kodusel rallil ei keegi muu kui Virves, kes teenis juuni lõpus toimunud Kreeka MM-rallil samuti oma võistlusklassis võidu. Eestlane on WRC2 hooaja üldarvestuses 50 punktiga kuuendal kohal, liider Roope Korhonen jääb aga vaid 14 punkti kaugusele.

Eestlased Rally Estonial Autor/allikas: Jaanus Reed/Red Bull Content Pool

Soliidset minekut on sel aastal näidanud ka Romet Jürgenson, kes ütles enne rallit ERR-ile, et soovib kodupubliku ees pjedestaalile astuda. "Tuleb üsna tihe võistlus, teed on samad eelmisest aastast, ega siin nagu väga suurt muutust ei ole," sõnas Jürgenson. "Tulemuslikult kindlasti sihime poodiumit, ma arvan - see on selge, kuigi jah konkurents on tugevam kui eelmine aasta, aga me peame seda sihtima ja see on eesmärk."

Mõistagi väisab Lõuna-Eestit rallimaailma koorekiht, sealhulgas mullune võitja Oliver Solberg ning MM-sarja üldliider Elfyn Evans. Lisaks neile kahele esindavad Toyotat Takamoto Katsuta, Sami Pajari ning Sebastien Ogier. Hyundai autode rooli taga istuvad Thierry Neuville, Adrien Fourmaux ja Esapekka Lappi, M-Sport Fordi esindavad iirlased Jon Armstron ja Josh McErlean ning lätlane Martinš Sesks.

Kui Solberg mullust võitu ei korda, saab Rally Estonia esmakordse võitja - WRC sarjas on varasemalt võidutsenud kolmel korral Kalle Rovanperä ning kahel korral Ott Tänak. 2024. aastal, mil Rally Estonia oli Euroopa meistrivõistluste etapiks, sai esikoha Georg Linnamäe.

Rally Estonia ajakava

Reede

SS1 Raanitsa 1 (21,45 km) Pajari

SS2 Karaski 1 (11,97 km) Pajari

SS3 Kanepi 1 (17,43 km) Pajari

SS4 Raanitsa 2 (21,45 km) Pajari

SS5 Karaski 2 (11,97 km) Pajari

SS6 Kanepi 2 (17,43 km) Pajari

SS7 Elva Linn (1,72 km) Pajari

Laupäev

SS8 Peipsiääre 1 (24,35 km) 9.56

SS9 Mustvee 1 (10,67 km) 10.49

SS10 Peipsiääre 2 (24,35 km) 12.10

SS11 Mustvee 2 (10,67 km) 13.03

SS12 Kambja 1 (23,74 km) 15.48

SS13 Otepää 1 (15,16 km) 17.05

SS14 Kambja 2 (23,74 km) 17.58

SS15 Otepää 2 (15,16 km) 19.05

SS16 Tartu Vald (1,76 km) 20.35

Pühapäev

SS17 Kääriku 1 (24,39 km) 11.05

SS18 Kääriku 2 (24,39 km) 13.15

MM-sarja üldseis

1. Elfyn Evans 162 punkti

2. Takamoto Katsuta 151

3. Sebastien Ogier 125

4. Sami Pajari 116

5. Oliver Solberg 103

6. Thierry Neuville 95

7. Adrien Fourmaux 95

8. Hayden Paddon 21

9. Esapekka Lappi 21

10. Yohan Rossel 20

Tootjate üldseis

1. Toyota 420 punkti

2. Hyundai 274

3. Toyota WRT2 129

4. M-Sport Ford 102