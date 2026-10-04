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Enok ülipõnevast tiitliheitlusest: hoidsin diivanil peast kinni!

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis
Autoralli

Autoralli MM-hooaeg sai pühapäeval sarja ajaloo ühe põnevaima lõpplahenduse, kui Oliver Solberg oli MM-tiitlist paarisaja meetri kaugusel, ent sõitis teelt välja. See viis esimest korda maailmameistriks Elfyn Evansi (mõlemad Toyota).

Solberg alustas MM-hooaja lõppakordi pakkunud Sardiinia rallit üldarvestuses Evansist 21 punkti kaugusel, kuid kerkis nädalavahetuse jooksul waleslasele kannule ning otsustava katse eel edestas mehi vaid üks punkt. Solberg oligi vaheaegade võrdluses waleslasest ees, ent sõitis siis teelt välja ja nii tuli esmakordselt maailmameistriks ikkagi Evans.

"Olin diivani otsa peal ja hoidsn peast kinni," rääkis pühapäevases ETV spordisaates rallisõitja Patrick Enok. "See on kindlasti lähiajaloo üks põnevamaid tiitliheitlusi. Kõik jäi viimase katse peale ja tundus, et läheb Solbergi teed, kuni viimase kahe kurvini."

"Tee oli üsna rööpas, üsna pehme, ühes kohas see rööbas enam ei toetanud autot piisavalt. See viskas auto rööpast välja ja seal on päästa juba pigem keeruline," selgitas Enok juhtunut. "Läks üsna õnnelikult, et auto kahele rattale jäi. Seal katsel oli juba varem näha, et ta tagasi ei hoidnud ja neid momente tekkis juba varem."

Enok ei usu siiski, et Solberg oleks viimasel katsel midagi valesti teinud. "Ta läks endast maksimumi andma, nagu iga õige rallimees seda tegema peaks. Lihtsalt seekord ei olnud õnne lõpuni, aga see ongi rallisport. Ajad pannakse kinni finišis."

Evans teenis kogu hooaja lõikes maailmameistrina 243 punkti, Solberg viis punkti vähem. Kolmandaks tulnud soomlane Sami Pajari kaotas Solbergile omakorda vaid ühe punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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