Kuusmaa esimese euromängu eel: nüüd on reaalsus käes

Tartu meeskonnal tuleb FIBA Euroopa karikasarjas järgmistel nädalatel jõudu katsuda klubidega Poolast, Põhja-Makedooniast, Küproselt, Saksamaalt ja Kreekast. Teisipäevane vastane, Varssavi Dziki, alustas Poola kõrgliigat suure võiduga. Tartlased peavad valmis olema hästi komplekteeritud Dziki kiireteks rünnakulahendusteks, Poola klubi koosseisu kuulub rohkelt ameeriklasi.

Infot on vastase kohta piisavalt. "Võtame nüüd trennis ühe kaitsetaktika, formatsiooni läbi, et nende kiireid rünnakuid maha võtta ja siis olla valmis nende [kiirrünnakuteks]. Nad jooksevad hästi palju," rääkis Tartu Ülikooli ääremängija Rasmus Andre.

Eelmisel nädalal Lätis peetud kahes mängus oli Tartu lauavõitluses tubli, kuid tegi ohtralt pallikaotusi. "Nüüd on tegelikult see reaalsus käes. Kaks mängu nädalas, reisimised. Treeninguks on vähe aega – ehk iga treening, mis me teeme, on kullahinnaga. Ja sealt tuleb maksimum võtta," rääkis peatreener Aivar Kuusmaa.

"Võib-olla, mis selle liiga huvitavaks teeb praegu, on see, et siin võistkondade arvu suurendati. Nüüd meil on viis kodumängu, viis välismängu. Iseenesest äge graafik kuni jõuludeni," lisas Kuusmaa.

See, kas kõik Tartu liidrid teisipäeval väljakule tulla saavad, veel päris selge pole. Peatreener konkreetseid nimesid ERR-ile ei avaldanud.