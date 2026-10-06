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Prantsusmaa lõi viimase 15 minutiga Belgiale neli väravat

Jalgpall
Prantsusmaa jalgpallikoondis
Prantsusmaa jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / Jumeau Alexis/ABACA
Jalgpall

Prantsusmaa jalgpallikoondis alistas Euroopa Rahvuste liiga kohtumises kodus Belgia 4:1 ja jätkab A1 alagrupis liidrikohal.

Kuigi Prantsusmaa sai numbriliselt kindla võidu, siis suure osa mängust juhtis Belgia: 35. minutil avas Romeo Lavia söödust skoori Dodi Lukebakio.

Prantsusmaa päästis kolm punkti alles kohtumise viimase veerandtunniga: skoori tegid Desire Doue (77. minutil), Rayan Cherki (81.) ja Michael Olise (88. ja 90+1.).

Teises sama alagrupi kohtumises alistas Itaalia kodus Türgi 3:1 (26. Gianluca Scamacca, 64. Riccardo Calafiori, 87. Francesco Esposito - 61. Aral Simsir).

Nelja vooru järel on Prantsusmaal kümme, Itaalial seitse ja Belgial kuus punkti. Türgi on kaotanud kõik neli kohtumist ega jõua mingil juhul veerandfinaali.

B-tasandi teises alagrupis alistas Ungari võõrsil Ukraina 2:1 ning Põhja-Iirimaa ja Gruusia viigistasid 0:0. Neljandas alagrupis sai Bosnia ja Hertsegoviina kodus jagu Poolast 1:0 ja Rootsi võõrsil Rumeeniast samuti 1:0.

C-tasandi teises grupis sai valusa kaotuse Läti, kes asus võõrsil Küprose vastu juhtima, aga lõpuks võitis kodumeeskond siiski neljanda üleminuti tabamusest 2:1. Ühtlasi kaotas Läti võimaluse järgmiseks korraks B-tasandile tõusta. Teises sama grupi kohtumises viigistasid Montenegro ja Armeenia 0:0.

Toimetaja: Siim Boikov

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