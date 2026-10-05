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Palli rahvasse löönud Medvedev sai poolfinaalis disklahvi

Tennis
Daniil Medvedev
Daniil Medvedev Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Endine maailma esireket Novak Djokovic (ATP 11.) tagas Pekingis toimuval ATP 500 kategooria turniiril finaalikoha, kui maailma viies reket Daniil Medvedev sai ootamatult disklahvi.

Veerandfinaalis Alexander Zverevi (ATP 2.) konkurentsist lülitanud Djokovic võitis veidi üle kahe ja poole tunni kestnud kohtumises avaseti 7:5. Teises setis läks 39-aastane serblane juhtima 5:3 ning üheksandas geimis oli seis 15:15, kui Medvedev pärast Djokovici puntki palli rahva poole lõi. Paraku sai üks väljaku ääres istunud pealtvaataja sellega pihta, mistõttu määrati venelasele disklahv.

Djokovic diskvalifitseeriti 2020. aastal USA lahtistelt sarnasel põhjusel, kui serblane tabas palliga joonekohtunikku. "See oli päris šokeeriv. Tunnen sellele pealtvaatajale kaasa," rääkis ta pärast esmaspäevase matši ootamatut lõppu. "Ma ei näinud, mis juhtus, aga loodan, et kõik on korras. Samas tunnen ka Daniilile kaasa, sest ma tean, mis tunne see on. Olen kindel, et Daniil ei teinud seda meelega, sellised asjad vahel juhtuvad."

Djokovic pole ATP 500 turniiri finaalis mänginud alates 2022. aastast, mil ta Astanas Stefanos Tsitsipase üle võidutses. Temast saab ühtlasi vanim mängija, kes selle kategooria turniiril finaalis mängib - Roger Federer oli 2019. aastal Baselis 38 aasta ja kahe kuu vanune, Djokovicil on vanust 39 aastat ja neli kuud.

"Olin võidust kolme punkti kaugusel. See oli karm lahing ja ma kohe kindlasti ei tahtnud seda kolmandasse setti viia. [Medvedevi] vastu mängimine on alati raske," lisas Djokovic. "Olen treeningutel hästi mänginud ja usun endasse alati, aga päris mängus on see alati erinev. Mul ei olnud kõige lihtsam loos ja olen algusest peale pidanud raskeid matše mängima, aga finaali jõudmine on selle võrra magusam."

Teisipäevases finaalis kohtub Djokovic austraallase Alex De Minauriga (ATP 9.), kes sai teises poolfinaalis Hubert Hurkaczilt (ATP 34.) seisul 6:4, 3:2 loobumisvõidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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