Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna

Saaremaa Rally 2026 stardirivi avavad tänavused EMV1 ja EMV2 arvestuse meistrid ja möödunud aastal Saaremaal neljandana lõpetanud Karl Martin Volver ja Annika Sõna (Škoda Fabia RS Rally2), teatas Eesti Autospordi Liit.

"Kahjuks ei õnnestunud meil Saaremaa Rallyks ikkagi Toyotat saada, kuna see tuli alles keretöödest ja oleks liiga napiks läinud, mis tähendab, et võistleme Saaremaal Škodaga. Kuna sõitsime Škodaga juba ka Paides, siis on meil mingi põhi all ja saime rallieelses testis veel seadet paremaks," rääkis Volver. "Konkurents tuleb tihe ja põhimõtteliselt on sama punt koos, kes eelmisel aastal Saaremaal võitles. Kohe esimesest kilomeetrist on vaja tempo peale panna. Ma ise lootsin, et ma pole number üks, kuid eks siis tuleb number ühe vääriliselt sõita."

Numbri all kaks saavad rajale möödunud aastal Saaremaal kolmandana lõpetanud ja tänavu Soome meistrivõistlustel väga head kiirust näidanud ning ka etapivõidu võtnud Patrick Enok ja Silver Simm. Soome meistrivõistluste pronksimehed pidid küll viimasel etapil juhtunud õnnetuse tõttu Saaremaa ralli eel autovahetuse tegema, kuid Toyota Rally2 autoga oldi Saaremaal stardis ka mullu.

Kolmandana saavad avapäevale lähte 2025. aasta Saaremaa Rally üldvõitjad Joosep Ralf Nõgene ja Aleks Leks, kes sõidavad samuti Toyota GR Yaris Rally2 autoga ja said sarnaselt Enoki ja Simmiga dunud nädalavahetusel Porvoos sõidetud Soome meistrivõistluste etapil end soojaks sõita.

Lisaks eelpool nimetatud võistluspaaridele on EMV2 arvestuses veel startimas kuus võistluspaari, kelle hulgas ka legendaarne Margus Murakas, keda ootab piloodina ees järjekorras 35. Saaremaa Rally start. Kokku on Murakal Saaremaa starte ette näidata koguni 37, millest kaks tehtud ka kaardilugejana.

Perekond Aava teeb Saaremaa rallil Eesti autospordi ajalugu, kui starti tuleb koguni kolme põlvkonna jagu ehk isa Rain Aava, poeg Urmo Aava ja pojapoeg Trevon Aava. Rain Aaval täitub tänavu novembris 40. aastat 1986. aasta Tehumardi ralli üldvõidust. Viimati 1992 aastal Saaremaal võistelnud Aava seenior tuleb sel korral starti EMV8 arvestuse Ford Fiestaga ja tema kõrval võtab koha sisse Anto Kuslap. Urmo Aavat ootab ees karjääri kümnes Saaremaa ralli start. 16-aastane Trevon Aava osales ka mullu, sel korral sõidab ta Ford Fiesta Rally4 autoga ja tema kõrval istub Rally Estonial isa Urmole kaarti lugenud Silver Kütt.

Võistlejaid ootab sel korral kahe võistluspäeva jooksul ees üheksa kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 115,09 katsekilomeetrit. Ralli kogupikkuseks on 491,10 km.

Lisainfot ja pileteid leiab Saaremaa ralli kodulehelt.