X!

Tänak kiitis Solbergi: nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!

Autoralli
Ott Tänak ja Oliver Solberg
Ott Tänak ja Oliver Solberg Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak saatis esmakordselt autoralli maailmameistriks kroonitud Elfyn Evansile õnnesoovid, aga kiitis ka tiitlivõitluse ülipõnevaks teinud Oliver Solbergi.

Kuigi Solberg ja tema kaardilugeja Elliott Edmondson olid Sardiinia MM-ralli eel Evansist ning Scott Martinist maas 21 punktiga, kujunes hooaja viimane ralli äärmiselt põnevaks.

Laupäevase võistluspäeva lõpuks oli Solberg vahe kahandanud kuuele punktile ning et ralli eelviimasel katsel tabasid Evansit probleemid, kaotas ta pühapäevases arvestuses veel kohti ning punktikatse eel oli waleslase edu vaid üks punkt.

Solberg oligi punktikatse vaheaegades Evansist kiirem ning tundus, et nõnda võidabki ta MM-tiitli, aga siis tegi Solberg kaks kurvi enne ralli lõppu sõiduvea ja nii tuli viis korda MM-sarja teisena lõpetanud Evans lõpuks ikkagi esmakordselt maailmameistriks.

"Elfyn ja Scotty, õnnitlused: lõpuks ometi!" kirjutas 2019. aasta maailmameister Tänak sotsiaalmeedias. "Kogu au kuulub aga Oliverile. Milline sõit, millised rallioskused. See oli tõeline meistri sõit, mida oli nauditav jälgida. Suurepärane töö, kutid! Nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!"

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

viimased ralliuudised

18:59

Tänak kiitis Solbergi: nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!

16:21

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

03.10

Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks

03.10

Sardiinias haaras juhtohjad tiitlinõudleja Solberg

02.10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

02.10

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

02.10

Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna

01.10

Thierry Neuville plaanib vaheaastat: praegu tundub selleks parim aeg

01.10

MM-tiitlit jahtiv Solberg võitis Sardiinia ralli avakatse

01.10

Ford naaseb tehasemeeskonnana autoralli MM-sarja

30.09

Murakas läheb Saaremaa rallil viimast korda starti

30.09

Ajalooline Portugali ralli jäi WRC kalendrist välja

29.09

Enok ja Simm lõpetasid Soome meistrivõistluste hooaja kolmandal kohal

25.09

Männama ja Sikk sõidavad Dakari peaproovile Marokosse

21.09

Esapekka Lappi lõpetab sõitjakarjääri ja hakkab tulevikulootusele mentoriks

sport.err.ee uudised

20:45

Tilk ei saanud esimeses sõidus vedama, aga teises enam pidama

20:28

Avasõidu kaheksas koht rõõmustas Talvikut: nii kõrgeid eesmärke polnudki

20:19

Ravens Futsal sai Jõhvis kindla võidu

19:56

TalTechil ei tekkinud Viimsiga raskusi

19:38

Eesti lõpetas Rahvuste krossi 12. kohal, Talviku avasõidus kaheksas

18:59

Tänak kiitis Solbergi: nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!

18:41

Takistussõidu MK-etapi võitis leedulane, Rosenberg kolmas Uuendatud

18:13

Männama ja Sikk valmistusid Dakari ralliks Marokos tugevas konkurentsis

17:17

Djokovic alistas Zverevi ja sai enda nimele järjekordse rekordi

16:47

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

16:21

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

16:13

Kohalikus hokiliigas pandi litter mängu

15:31

Kubassova sahistas karikasarjas võrku

15:17

Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni: oli vaja, et midagi läheks valesti

14:31

Tamm alistas Hiinas enam kui pool tuhat kohta kõrgemal asuva vastase

14:19

Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

13:05

Kuressaare tuli teise liiga klubi vastu kaotusseisust välja

12:32

Rooba klubi on alustanud hooaega kümne kaotusega järjest

11:30

Marquezi võit pingestas olukorda MotoGP sarjas

11:17

Isaks saav maailmameister lahkus Hispaania koondise juurest

loetumad

03.10

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

16:21

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

16:47

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

03.10

Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

03.10

Drell ja Neptunas teenisid koduses liigas suure võidu

03.10

VIDEO | Peetsoni viienda minuti tabamus tõi Eestile võidu

03.10

Poolas mängivate eestlaste vastasseisus jäi peale üleplatsimees Lips

10:14

Rõbakina esimene mäng esireketina lõppes ootamatu kaotusega

17:17

Djokovic alistas Zverevi ja sai enda nimele järjekordse rekordi

08:05

Inglismaa lustis Rijekas seitsme väravaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo