Tänak kiitis Solbergi: nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!

Kuigi Solberg ja tema kaardilugeja Elliott Edmondson olid Sardiinia MM-ralli eel Evansist ning Scott Martinist maas 21 punktiga, kujunes hooaja viimane ralli äärmiselt põnevaks.

Laupäevase võistluspäeva lõpuks oli Solberg vahe kahandanud kuuele punktile ning et ralli eelviimasel katsel tabasid Evansit probleemid, kaotas ta pühapäevases arvestuses veel kohti ning punktikatse eel oli waleslase edu vaid üks punkt.

Solberg oligi punktikatse vaheaegades Evansist kiirem ning tundus, et nõnda võidabki ta MM-tiitli, aga siis tegi Solberg kaks kurvi enne ralli lõppu sõiduvea ja nii tuli viis korda MM-sarja teisena lõpetanud Evans lõpuks ikkagi esmakordselt maailmameistriks.

"Elfyn ja Scotty, õnnitlused: lõpuks ometi!" kirjutas 2019. aasta maailmameister Tänak sotsiaalmeedias. "Kogu au kuulub aga Oliverile. Milline sõit, millised rallioskused. See oli tõeline meistri sõit, mida oli nauditav jälgida. Suurepärane töö, kutid! Nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!"