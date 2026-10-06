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Gauff pärast vastuolulist momenti Hiinas: rassistlike sõnumite hulk on meeletu

Tennis
Coco Gauff
Coco Gauff Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Ameerika Ühendriikide tennisist Coco Gauff teatas, et sai Hiina lahtistel pärast kohaliku tulevikutalendi Sun Xinrani alistamist suure koguse rassistlike solvangute osaliseks.

Maailma edetabelis hetkel neljandat kohta hoidev Gauff läks kolmandas ringis vastamisi vaid 16-aastase Suniga ja võitis 7:5, 6:1. Esimene sett oli siiski tasavägine ja ühel hetkel keset pallivahetust tõstis ameeriklanna käe, et kurta virvendava reklaamtahvli üle.

Samal ajal oli aga Sun tegemas eduseisul 5:4 äralööki ja nii läks tal võimalik väärtuslik punkt kaotsi. Kohtunik otsustas pärast videoülevaadet punkti uuesti mängida. Selle võitis Gauff, hiljem ka seti ja mängu ning pääses edasi neljandasse ringi.

22-aastane Gauff ütles, et sai pärast matši sotsiaalmeedias hulgaliselt solvavaid sõnumeid. "Võite mind mitte armastada või juhtunuga mitte nõustuda sealjuures olemata rassist," ütles mustanahaline ameeriklanna teisipäeva varahommikul X-is vastuseks postitusele, mis sisaldas rassistlikku solvangut.

"Viimaste tundide jooksul saadud rassistlike kommentaaride/otsesõnumite hulk on meeletu. Lõppude lõpuks pole ma ei pettur ega varas."

Gauff selgitas ka, et ta järgis punkti vaidlustamisel reegleid. Mängijatel on lubatud taotleda videoülevaateid valitud otsustest, sealhulgas siis, kui tähelepanu hajutamine häirib mängu. Ameeriklanna ütles, et ta rääkis õnnetu Suniga punktist matši lõpus.

"Xinran on uskumatu talent ja mängija, ma vabandasin matši lõpus tekkinud olukorra pärast ja ta sai minust täiesti aru," ütles kahekordne slämmivõitja. "Mulle ei meeldinud teda nii emotsionaalsena näha, kuna olen ise samas olukorras olnud ja ma saan tõesti aru, mis tunne see on, aga tema karjääri algus on uskumatu. Oli au jagada väljakut tema kodupubliku ees."

WTA on teinud pingutusi veebipõhise väärkohtlemise probleemi lahendamiseks, võttes kasutusele tehisintellektil põhineva süsteemi, mis jälgib tuhandeid mängijaid ja ametnikke sotsiaalmeedias. WTA ja rahvusvahelise tenniseliidu uuring näitas, et 2025. aastal saadeti mängijatele sotsiaalmeedias üle 12 000 solvava postituse ja sõnumi, mis on rohkem kui aasta varem, mil postitusi oli 8000.

Toimetaja: Siim Boikov

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