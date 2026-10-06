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Evenepoelile ülinapilt kaotanud itaallane nõuab täiendavaid selgitusi

Jalgrattasport
Remco Evenepoel ja Giulio Ciccone
Remco Evenepoel ja Giulio Ciccone Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Nädalavahetusel ülinapilt grupisõidu Euroopa meistritiitlita jäänud itaallane Giulio Ciccone pole otsusega rahul ja soovib ametnikelt rohkem tõendust.

Ciccone oli Sloveenias toimunud võistlusel finišisirgel võitmas, aga viimasel hetkel jõudis belglane Remco Evenpoel talle siiski järele. Joon ületati kõrvuti ja Evenepoel kuulutati võitjaks alles fotofiniši abil.

See aga 31-aastast Cicconet ei veena. "Tiitel otsustati 0,0028 sekundilise vahega, mis on 2,8 tuhandikku sekundit," kirjutas itaallane esmaspäeval sotsiaalmeedias. "Olen ​​olemasolevaid kaadreid sadu kordi vaadanud ja kaadritel, kus finišijoon on nähtav, märkan pidevalt midagi, mis selle otsusega ei sobi kokku."

Ciccone ütles, et ametnikud ja tema alaliidu tehniline personal on talle juba selgitanud fotofiniši tõlgendamise kriteeriume. "Ma ei küsi teist selgitust," lisas ta. "Ma palun näha fotofinišit, mis vastab täpselt tegelikule finišijoonele. Tahaksin näha selgelt ja kahtluseta, kuidas meie kaks ratast ristuvad täpselt selles kohas, kus reeglid ütlevad, et finiš on määratud."

Siiski tunnustas Ciccone ka võitjaks kuulutatud Evenepoeli ja ütles, et belglane võistles kui meister. "Minu austus tema vastu on tohutu ja see pole kunagi kahtluse all olnud," kiitis hõbemedaliomanik.

Kullaga sai Evenepoel auhinnakappi viimase puuduolnud tiitlivõistluste esikoha: varem on ta tempo- ja grupisõidus kroonitud Belgia ja maailmameistriks, temposõidu EM-kulla võitis ta 2019. aastal, ent grupisõidus oli tal seni kaks hõbemedalit.

"Pean tänama oma meeskonnakaaslasi," tõdes Evenepoel võidu järel. "Nad täitsid plaani perfektselt ning lõpus jäime Ciccoga kahekesi ja tegime päris head koostööd. Olen väga õnnelik ja uhke. Tiitlivõistluste särgikomplekti kokku saamine on suurepärane tunne."

Toimetaja: Siim Boikov

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