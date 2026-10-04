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Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita

Autoralli
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Elfyn Evans - Scott Martin
Elfyn Evans - Scott Martin Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/IPA Sport
Autoralli

Autoralli maailmameistriks krooniti esimest korda Elfyn Evans (Toyota), aga veel viimaste meetriteni oli autasus kinni võistkonnakaaslane Oliver Solberg, kes sõitis kaks kurvi enne lõppu teelt välja.

"See ei ole veel kohale jõudnud. Ma olin üsna kindel, et asi on läbi," olid Evansi esimesed emotsioonid. "Tunnen Oliverile kaasa. Mul on palju inimesi, keda tänada." Kaardilugeja Scott Martin täiendas: "Ma ei suuda seda uskuda. See ei ole mitte kunagi läbi, kuni see on läbi."

Sardiinia ralli eel juhtis MM-sarja 230 punktiga Evans. Pajaril oli koos 213 ja Solbergil 209 punkti. Maksimaalselt võis Itaaliast teenida 35 punkti: 25 punkti rallivõidu, viis punkti pühapäevase arvestuse võidu ja viis punkti punktikatse võidu eest.

Laupäevase võistluspäeva järel juhtis rallit Solberg, kellele järgnesid Sebastien Ogier (Toyota; +33,6), Pajari (+1.39,9), Adrien Fourmaux (Hyundai; +2.32,0) ja Evans (+2.38,4). See tähendas, et virtuaalselt juhtis veel Evans, aga Solberg oli lähenenud kuue ja Pajari tosina punkti kaugusele.

Pühapäeva avakatse võitis Solberg, kes edestas 7,8 sekundiga Pajarit ja 14,0 sekundiga paremuselt neljandat aega näidanud Evansit. Seejuures oli kõmril katse 15. kilomeetril probleeme ja ta kaotas korraks õige sõidujoone. Virtuaalselt tähendas see seda, et Evansi edu Solbergi ees vähenes kolmele ja Pajari ees kümnele punktile.

Päeva teisel katsel näitas parimat minekut Thierry Neuville (Hyundai), kuid üldarvestuse esikümnes see muudatusi ei toonud. Pühapäeva arvestuses õnnestus Fourmaux'l mööduda Pajarist ja tõusta teiseks ehk see suurendas Pajari MM-sarja vahet Evansiga 11 punktile.

Ralli eelviimasel ehk 23-kilomeetrisel Osilo - Tergu katse kordusläbimisel hakkas Evansil juba neljanda kilomeetril rehv tühjenema. Ta peatus ja kaotas seetõttu ajas parematele pea kaks minutit. Kuna tiimikaaslane Takamoto Katsuta (Toyota) oli eelnevalt enam kui kolme minuti kaugusel, siis üldkohta see ei mõjutanud, aga tahapoole langemine tuli pühapäevases arvestuses.

See tähendas, et enne punktikatset kahanes Evansi virtuaalne edu Solbergi ees vaid ühele punktile. Kaugel polnud ka Pajari, kes tõusis pühapäevases arvestuses teiseks ja kaotas punktikatse eel Evansile virtuaalselt kaheksa punktiga.

Enne viimast kiiruskatset oli seis üsna lihtne: kumb - Evans või Solberg - on viimasel katsel kiirem, see kroonitakse ka maailmameistriks. Evans jäi oma katsel alla nii Neuville'ile kui ka Pajarile, aga Solberg pidi tulema viimasena. Eksmaailmameistri Petteri poeg oli vaheaegades võistkonnakaaslastest kiirem ja paistis juba, et maailmameistritiitel läheb Norra-Rootsi sõitjale, aga vaid kaks kurvi enne finišit ei püsinud tema Toyota enam teel ja Solberg sõitis välja. Viis korda MM-sarja teisena lõpetanud Evans sai seega oma tiitli kätte. Evans teenis MM-sarja kokkuvõttes 243, Solberg 238 ja Pajari 237 punkti.

Solberg küll lõpetas Neuville'ist 14,5 sekundit kehvema ajaga, aga sellest enam ei piisanud enamat kui rallivõiduks. Ogier tuli teiseks (+57,6) ja Pajari kolmandaks (+1.37,4).

Robert Virves koos kaardilugeja Jakko Viiloga oli juba varem WRC2 tiitli kindlustanud. Sardiinias lõpetati omas kategoorias teisena - soomlane Roope Korhonen (Toyota) edestas neid vaid 0,7 sekundiga - ja üldarvestuses üheksandatena.

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Toimetaja: Siim Boikov

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