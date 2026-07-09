Venemaa esitas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu otsuse kohta kaebuse

Venemaa Kergejõustikuliit teatas, et on esitanud kaebuse seoses Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (World Athletics) nõukogu otsusega pikendada Venemaa sportlaste võistlustelt kõrvaldamist.

Venemaa Kergejõustikuliit andis neljapäeval teada, et esitas Spordiarbitraažikohtule (CAS) kaebuse World Athleticsi nõukogu otsuse kohta pikendada Venemaa sportlaste kõrvaldamist rahvusvahelistelt võistlustelt. Nõukogu kinnitas Venemaa ja Valgevene sportlaste väljaarvamist 3. juulil, mis toimus neli aastat pärast seda, kui ta algselt kehtestas sanktsioonid Ukraina sissetungi tõttu.

Avalduses teatas Venemaa Kergejõustikuliit, et peab otsust diskrimineerivaks ja et on kaasanud spetsialiseerunud juriste selle vaidlustamiseks Spordiarbitraažikohtus.

Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu nõukogu seisukoht tähendab, et Venemaa kergejõustiklased ei saa endiselt rahvusvahelistel võistlustel osaleda, hoolimata sellest et Rahvusvaheline Olümpiakomitee tühistas teisipäeval ajutiselt Venemaa Olümpiakomiteele kehtestatud võistluskeelu.

Venemaa sportlased võistlesid neutraalsete sportlastena 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel ja 2026. aasta Milano-Cortina taliolümpiamängudel.