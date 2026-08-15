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FIA lubab venelastel taas oma lipu all võistelda

Autoralli
Nikolai Grazin ja Konstantin Aleksandrov
Nikolai Grazin ja Konstantin Aleksandrov Autor/allikas: FIAERC
Autoralli

Rahvusvaheline autoliit (FIA) teatas neljapäeval, et tühistab senised piirangud ning Venemaa ja Valgevene sportlased võivad edaspidi osaleda rahvusvahelistel võistlustel oma riigilippude all.

Otsus tähendab, et WRC-etappidel ja F1-sarjas saavad agressorriikide sõitjad ja meeskonnad taas kasutada rahvuslikke sümboleid. Samuti mängitakse neile etapivõidu korral nende riigi hümni, vahendab Ralli.ee.

Alates 2022. aasta märtsist pidid Venemaa ja Valgevene sõitjad rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks allkirjastama neutraalsust kinnitava dokumendi ning võistlema FIA lipu all. FIA juriidilise osakonna saadetud kirja kohaselt on need erakorralised meetmed nüüd tühistatud, mis vabastab nii rahvusmeeskonnad kui ka üksiksõitjad senisest neutraalsuskohustusest.

Kuigi sõitjad võivad taas piiranguteta võistelda, ei kavatse FIA endiselt korraldada rahvusvahelisi võistlusi Venemaa või Valgevene territooriumil.

Autoliit märkis, et jälgib Ukrainas toimuvat ka edaspidi. Kui ROK otsustas sarnased piirangud juba eelmisel kuul tühistada, siis mootorrattaspordi katusorganisatsioon FIM on valinud teise tee ning hoiab täielikku osalemiskeeldu jätkuvalt jõus.

Ralli MM-sarjas mõjutab otsus kõige otsesemalt WRC2-klassis võistlevat Nikolai Grjazinit. Lancia tehasemeeskonda kuuluv sõitja on viimastel hooaegadel startinud neutraalse lipu all ning sai 2023. aastal ema kaudu Bulgaaria kodakondsuse.

Praegu pole veel teada, kas Grjazin kavatseb augusti lõpus toimuval Paraguay MM-rallil taas Venemaa lipu all võistelda. Oma sotsiaalmeediakanalites esitleb ta end endiselt Bulgaaria rallisõitjana.

Toimetaja: Lisette Holst

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7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

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