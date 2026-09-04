Venemaa kaebas rahvusvahelise hokiliidu otsuse CAS-i edasi

IIHF otsustas juuli lõpus pikendada Venemaa ja Valgevene koondiste võistluskeeldu ka 2026-27 hooajaks, viidates jätkuvatele julgeoleku-, ohutus- ja sportliku aususe probleemidele. Agressorriikide mees- ja naiskonnad ei tohi osaleda tuleval hooajal ühelgi suurturniiril, sealhulgas maailmameistrivõistlustel.

Venemaa hokiliit teatas sel nädalal, et on kaevanud IIHF-i otsuse edasi rahvusvahelisse spordiarbitraaži, kes peab oktoobri lõpus langetama otsuse, kas IIHF-il on õigus Venemaad jäähoki MM-ilt eemal hoida.

"Tõde on Venemaa poolel," teatas Venemaa spordiminister ja olümpiakomitee pealik Mihhail Degtjarjov oma Telegrami kanalis. "Meie sportlaste suhtes kehtestatud piirangud on diskrimineerivad ning nende olemust on juba mitmes teises CAS-i otsuses kinnitatud."

Paralleelselt on Venemaa kohtus vaidlustanud ka rahvusvahelise laskesuusatamise liidu, kurlinguliidu ning kergejõustikuliidu piirangud Venemaa sportlaste osalemiseks võistlustel. "Taotleme enda kasuks kohtuotsust rahvusvahelise laskesuusaliidu vastu esitatud hagis. Sügisel toimub kohtuistung kurlinguliidu vastu esitatud hagis, samuti oleme esitanud hagi rahvusvahelise kergejõustikuliidu vastu," sõnas Venemaa spordiminister.

Venemaa ja Valgevene on olnud IIHF-i võistlustelt kõrvaldatud alates 2022. aasta veebruarist pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Valgevenele kehtestati sanktsioonid Moskva sõjategevuse toetamise tõttu.