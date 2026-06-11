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Rahvusvaheline maleliit lõpetas Venemaa liikmesuse

Male
Male
Male Autor/allikas: eloiroudaire77/Pixabay
Male

Rahvusvaheline maleliit võttis neljapäeval vastu otsuse, millega lõpetati ajutiselt Venemaa liikmesus, sest alaliit ei lõpetanud annekteeritud Ukraina oblastites tegutsemist. Venemaa maletajad saavad siiski rahvusvaheliselt võistelda, aga mitte oma riigi sümboolikaga.

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) rahuldas märtsikuus Ukraina kaebuse, et Venemaa maleliit oli hakanud annekteeritud Ukraina aladel korraldama malevõistlusi. CAS-i otsus andis Venemaa alaliidule 90-päevase tähtaja kõik sealne tegevus lõpetada, kuid kolmapäevase seisuga polnud seda tehtud, mistõttu peatas rahvusvaheline maleliit (FIDE) kolmeks aastaks Venemaa liikmesuse.

Venemaa maletajad saavad siiski rahvusvahelistel võistlustel võistelda, kuid peavad seda tegema neutraalsete sportlastena rahvusvahelise maleliidu lipu all.

Vandeadvokaat Mart Parind rääkis aprillis Vikerraadiole, et agressorriigi jaoks on kaotus malemaailmas sümboolne ja valus. "[Venemaa] inkorporeeris nn rahvavabariikide kohalikud malerakukesed enda alla, Venemaa maleföderatsiooni alla ja hakkas Venemaa maleföderatsiooni kaubamärgi all korraldama erinevaid tegevusi. Selle peale Ukraina maleföderatsioon pöördus FIDE erinevatesse sisemistesse vaidlusorganitesse, kolistati seal hea mitu aastat ja lõpuks FIDE sisestes vaidlustes selgus tõsiasi - mõnevõrra üllatuslikult, sest FIDE president on ju venelane, mees nimega Arkadi Dvorkovitš, kes on eksasepeaminister Venemaal," rääkis Parind.

"Aga FIDE lõppseisukoht oli, et Venemaa maleföderatsioon on rikkunud organisatsioonisiseseid eetika- ja moraalireegleid, minnes teise riigi maleorganisatsiooni mängumaale."

"Märgiline on see, et me räägime siin malest. On suuri malesõpru, on neid, kes sellega nii sina peal ei ole, aga peame mõistma, et Venemaa ja male vahel on väga tihedad sidemed. Märgiline ja sümboolne on see, et Venemaa sai vastu näppe just malemaailmas. Seda valusam see neile ilmselt on," lisas ta.

Parindi silmis võiks CAS-i hiljutine otsus anda teistele alaliitudele pidepunkte, mille põhjal ise agressorriikide sportlastele kehtestatud reeglistikku raamistada.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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