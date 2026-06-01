Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

Maja Chwalinska. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõitlustel on naiste üksikmängus selgunud peaaegu kõik veerandfinalistid.

Kui pühapäeval tagasid endale pileti veerandfinaali ukrainlannad Elina Svitolina (WTA 7.) ja Marta Kostjuk (WTA 15.), venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.) ning rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 18.), siis esmaspäeva pärastlõunal liitusid nendega venelannad Anna Kalinskaja (WTA 24.) ja Diana Šnaider (WTA 23.) ning poolatar Maja Chwalinska (WTA 114.).

Chwalinska on eelmainitutest ainus, kel puudub asetus. Ühtlasi alustas ta oma teekonda ainsana kvalifikatsiooniturniirist. Esmaspäeval alistas ta neljandas ringis 6:3, 6:2 tulemusega kodupubliku ees mänginud Diane Parry (WTA 92.).

Poolatar kohtub veerandfinaalis Kalinskajaga, kes sai Austriat esindavast venelannast Anastasia Potapovast (WTA 30.) jagu numbritega 6:4, 2:6, 7:6 (7).

Šnaider lülitas 6:3, 3:6, 6:0 võiduga konkurentsist välja mulluse Austraalia lahtiste võitja Madison Keys'i (WTA 19.). Ta jääb oma järgmist vastast ootama hilisõhtusest matšist, kus lähevad vastamisi maailma esinumber valgevenelanna Arina Sabalenka ja neljakordne slämmivõitja jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 16.).

Ülejäänud veerandfinaalides madistavad omavahel Svitolina - Kostjuk ja Andrejeva - Cirstea.

Toimetaja: Henrik Laever

