USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

Sabalenka oli esimeses poolfinaalis parem ameeriklannast Jessica Pegulast (WTA 3.) 7:5, 6:2. Sabalenka murdis esimeses setis korra ja teises kaks korda Pegula pallingu ja võitis kohtumise esimeselt matšpallilt.

Kui esimesel servil oli Pegula isegi pisut kindlam (68 protsenti õnnestumist ja 78 protsenti teenitud punkte vs Sabalenka vastavalt 64 ja 74 protsenti), siis vahe tuli sisse punktides teiselt servilt - 67 protsenti Sabalenkal ja vaid 26 protsenti Pegulal.

Ameeriklanna teenis kohtumise peale vaid ühe murdepalli, mida ei realiseerinud. Agressiivsema stiiliga Sabalenka sai võimaluse murda kaheksal juhul.

Sabalenka jõudis USA lahtiste finaali neljandat korda järjest: tunamullu alistas ta finaalis Pegula ja mullu teise ameeriklanna Amanda Anisimova, 2023. aastal pidi aga tunnistama samuti ameeriklanna Coco Gauffi paremust.

Gauffilt ta tänavu aga revanši ei saa, kuna ameeriklanna kaotas teises poolfinaalis uueks maailma esireketiks tõusvale Rõbakinale 6:3, 4:6, 4:6. Kasahstani esindaja mängis teise ja kolmanda seti otsustavad hetked paremini, lõpetades mõlemal juhul murdega.

27-aastase Rõbakina jaoks on tegemist suure saavutusega, kuna varem polnud ta USA lahtistel neljandast ringist kaugemale jõudnud. Sabalenkaga on ta tänavu kohtunud kolmel korral, aga kõik need on jäänud aasta esimese kolme kuu sisse.

Austraalia lahtistel oldi samuti finaalis vastamisi ja siis jäi kolmes setis peale Rõbakina. Märtsis võitis aga kahel korral Sabalenka: Indian Wellsis kolmes ja Miamis kahes setis.