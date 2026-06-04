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19-aastane Andrejeva peatas Kostjuki eduka seeria

Tennis
Mirra Andrejeva
Mirra Andrejeva Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Tennis

Tennise Prantsusmaa lahtistel pääses esimesena finaali Mirra Andrejeva (WTA 8.), kes oli parem ukrainlannast Marta Kostjukist (WTA 15.) 6:1, 6:3.

Andrejeva murdis esimeses setis kolm ja teises kaks korda Kostjuki pallingu. Kuigi Kostjukil õnnestus teises setis seis tasakaalustada, siis murdis Andrejeva kohe seejärel tema servi.

Kui äralööke tehti enam-vähem võrdselt (Kostjuk 15, Andrejeva 14), siis eksimusi oli ukrainlannal selgelt enam (vastavalt 34 ja 22). Samuti oli ta hädas oma serviga - esimene serv õnnestus vaid 51-protsendiliselt.

Eelnevalt Roueni ja Madridi turniiri võitnud Kostjuk oli enne allajäämist võitnud liival 16 kohtumist järjest.

19-aastane Andrejeva on nüüd esimene pärast 2005. aastat sündinud tennisist, kes meeste või naiste tasemel suure slämmi turniiri üksikmängu finaali jõudnud. Ühtlasi kordas ta treener Conchita Martineze saavutust, kes suutis seda 2000. aastal (kaotas finaalis Mary Pierce'ile).

Andrejeva läheb finaalis vastamisi kas Diana Šnaideri (WTA 23.) või poolatar Maja Chwalinskaga (WTA 114.).

Toimetaja: Siim Boikov

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