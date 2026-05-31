Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

Swiatek kaotas oma 25. sünnipäeval toimunud matši tund ja 40 minutit kestnud mängu järel 5:7, 1:6.

Esimeses setis pääses poolatar kahel korral murdega ette, kuid Kostjuk vastas mõlemal juhul kohe omapoolse murdega ning sooritas 12. geimis veel ühe murde. Swiatek alustas teist setti murdega, aga Kostjuk ei jäänud taas vastust võlgu ja võitis kuus geimi järjest.

Kostjuk teenis liivaväljakutel 16. järjestikuse võidu. Veerandfinaalis läheb ta vastamisi kas kaasmaalase Elina Svitolina (WTA 7.) või Šveitsi esindaja Belinca Benciciga (WTA 11.).

Rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 18.) jõudis 17 aasta pikkuse pausi järel veerandfinaali, kui sai 6:3, 7:6 (4) jagu hiinlannast Wang Xinyust (WTA 148.). Cirstea järgmiseks vastaseks on venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.) või šveitslanna Jil Teichmann (WTA 170.).