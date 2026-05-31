X!

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

Tennis
Marta Kostjuk ja Iga Swiatek.
Marta Kostjuk ja Iga Swiatek. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste naisüksikmängu neljakordne võitja Iga Swiatek (WTA 3.) pidi neljandas ringis tunnistama ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 15.) paremust.

Swiatek kaotas oma 25. sünnipäeval toimunud matši tund ja 40 minutit kestnud mängu järel 5:7, 1:6.

Esimeses setis pääses poolatar kahel korral murdega ette, kuid Kostjuk vastas mõlemal juhul kohe omapoolse murdega ning sooritas 12. geimis veel ühe murde. Swiatek alustas teist setti murdega, aga Kostjuk ei jäänud taas vastust võlgu ja võitis kuus geimi järjest.

Kostjuk teenis liivaväljakutel 16. järjestikuse võidu. Veerandfinaalis läheb ta vastamisi kas kaasmaalase Elina Svitolina (WTA 7.) või Šveitsi esindaja Belinca Benciciga (WTA 11.).

Rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 18.) jõudis 17 aasta pikkuse pausi järel veerandfinaali, kui sai 6:3, 7:6 (4) jagu hiinlannast Wang Xinyust (WTA 148.). Cirstea järgmiseks vastaseks on venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.) või šveitslanna Jil Teichmann (WTA 170.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

15:04

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

30.05

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

30.05

Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

30.05

Ojakäär kaotas juunioride slämmivõitjale

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

28.05

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

28.05

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

28.05

44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Glinka mängis otsustavas setis eduseisu maha

28.05

Mölder ja Ojakäär said avaringist kindlalt edasi

27.05

Zverev lükkas maailma 43. reketi kindlalt kõrvale

27.05

Djokovic jõudis Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi

27.05

Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:46

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

17:12

Kajak saavutas Porsche ringrajasarja võistlusel Austrias kaks esikohta

16:39

U-17 jalgpallikoondis andis viimases mängus Belgiale lahingu

16:14

OTSEBLOGI | Roosleht sai teivashüppes nulli, Ehammer kindlustas esikohta Uuendatud

16:07

Stiven Aas teenis nokaudiga profikarjääri kiireima võidu

15:38

Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

15:04

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

14:29

Šalkauskasel jäi Eesti rekordist puudu ainult 0,08 sekundit

14:00

Jalgpallikoondis peab Balti turniiril hakkama saama ilma Metsata

13:37

EstAmi otsustava päeva eel juhivad Raumolin ja Sikk

13:13

Vennad Tõnisted purjetasid Eesti võistkonna pronksini

12:43

Eesti neljapaat saavutas MK-etapil üheksanda koha

12:20

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

11:49

Sinjavski pidi mängu varakult pooleli jätma

11:27

Jaapani ralli võitis Evans, Jürgenson oma klassis viies

10:53

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

10:24

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

10:00

55. jooksu ümber Harku järve võitsid Kristo Siimer ja Külli Sizask

30.05

Pärnu takistussõidu maailmakarika etapi võit läks Leetu

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

loetumad

16:14

OTSEBLOGI | Roosleht sai teivashüppes nulli, Ehammer kindlustas esikohta Uuendatud

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

30.05

VIDEO | Henri Välja üllatas Kalju väravalukku tabamusega oma väljakupoolelt

10:24

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

30.05

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

10:53

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

30.05

Karl Johan Lips jätkab karjääri Poola kõrgliigas

30.05

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo