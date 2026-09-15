Jefanov: pidime võitlema, et vastastel midagi kergelt ei tuleks

18-aastane Jefanov kuulus esimest korda EM-il algkoosseisu ning tagasihoidlikust algusest hoolimata kogunes tema arvele lõpus Eesti resultatiivseimana 16 punkti. "Oli väga hea tunne mängida selliste meeste nagu Ferre Reggersi ja Sam Deroo vastu. Nad on tippklassi mängijad. Tekitas väga uhke tunde. Sain neist ühe ka mängus kinni panna, see oli ka väga hea," ütles Jefanov intervjuus Volley.ee-le.

"Meid kõiki sütitas see, et kui oleme erksad ja ärksad, siis võime üllatada. Näiteks teed hea etteviske, siis lähed täiega panema või kui on hea tõste, siis lähed täiega lööma. See tekitas mõnusa tunde. Mängu voolavus oli tegelikult hea. Iga kord kui punkti saime, siis tulime kokku. Paaril momendil võis nägu mossi minna mingi täiesti mõttetu asja pärast, aga suutsime siiski pead üleval hoida. Pidime võitlema, et neil midagi kergelt ei tuleks," lisas ta.

Mida võtab noor mängumees Belgia tippude vastu mängimisest kaasa? "Peab iseloomu näitama. Okei, sul on tippklassi mängiajd vastas, aga ei saa mõelda, et nad on nii head. Sa pead minema ja näitama, et oled ka hea mängija. See andis väga suure kogemuse. Sain palju õppetunde juurde tulevikuks," märkis Jefanov.